Идеальная закуска к шашлыку: малосольные огурцы-пятиминутки понравятся близким (видео)
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Сделать такие хрустящие малосольные огурцы совсем несложно
Огурец – это сочный, освежающий овощ, без которого трудно представить летний сезон. Его можно есть просто так, добавлять в салаты, готовить знаменитые огурцы с кунжутным маслом или кисло-сладким соусом.
Но есть еще один способ, который особенно выручает, когда хочется быстрой, хрустящей закуски — огурцы-пятиминутки. Они не нуждаются в длительном мариновании, готовятся просто, а смакуют так, будто настоялись целый день. Идеально к молодому картофелю или шашлыку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".
Как приготовить малосольные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы – 500 г;
- соль – 0,5 ст. л.;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- укроп – небольшой пучок.
Способ приготовления:
- Огурцы промыть, обрезать кончики и разрезать каждый вдоль на 4 части.
- Чеснок нарезать тонкими пластинками или пропустить через пресс.
- Укроп мелко порубить.
- В крепкий пакет (или контейнер с крышкой) сложить огурцы, добавить соль, чеснок и укроп.
- Хорошо встряхнуть или перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Оставить в холодильнике на 10–15 минут, периодически встряхивая.