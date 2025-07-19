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Идеальная закуска к шашлыку: малосольные огурцы-пятиминутки понравятся близким (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Прекрасная летняя закуска с ярким и насыщенным вкусом
Прекрасная летняя закуска с ярким и насыщенным вкусом. Фото instagram.com

Сделать такие хрустящие малосольные огурцы совсем несложно

Огурец – это сочный, освежающий овощ, без которого трудно представить летний сезон. Его можно есть просто так, добавлять в салаты, готовить знаменитые огурцы с кунжутным маслом или кисло-сладким соусом.

Но есть еще один способ, который особенно выручает, когда хочется быстрой, хрустящей закуски — огурцы-пятиминутки. Они не нуждаются в длительном мариновании, готовятся просто, а смакуют так, будто настоялись целый день. Идеально к молодому картофелю или шашлыку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".

Как приготовить малосольные огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы – 500 г;
  • соль – 0,5 ст. л.;
  • чеснок – 3–4 зубчика;
  • укроп – небольшой пучок.

Способ приготовления:

  1. Огурцы промыть, обрезать кончики и разрезать каждый вдоль на 4 части.
  2. Чеснок нарезать тонкими пластинками или пропустить через пресс.
  3. Укроп мелко порубить.
  4. В крепкий пакет (или контейнер с крышкой) сложить огурцы, добавить соль, чеснок и укроп.
  5. Хорошо встряхнуть или перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  6. Оставить в холодильнике на 10–15 минут, периодически встряхивая.
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#Закуска #Огурцы #Готовим дома