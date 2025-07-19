Идеальная закуска к шашлыку: малосольные огурцы-пятиминутки понравятся близким (видео)

Сделать такие хрустящие малосольные огурцы совсем несложно

Огурец – это сочный, освежающий овощ, без которого трудно представить летний сезон. Его можно есть просто так, добавлять в салаты, готовить знаменитые огурцы с кунжутным маслом или кисло-сладким соусом.

Но есть еще один способ, который особенно выручает, когда хочется быстрой, хрустящей закуски — огурцы-пятиминутки. Они не нуждаются в длительном мариновании, готовятся просто, а смакуют так, будто настоялись целый день. Идеально к молодому картофелю или шашлыку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".

Как приготовить малосольные огурцы

Ингредиенты:

огурцы – 500 г;

соль – 0,5 ст. л.;

чеснок – 3–4 зубчика;

укроп – небольшой пучок.

Способ приготовления: