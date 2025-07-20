Секрет у соусі: як зробити фаршировані перці соковитими (відео)

Перець досить легко готувати, до того ж перець можна заготовити заздалегідь і заморозити про запас

Перець — яскравий, соковитий овоч, який не лише додає стравам кольору, а й дарує солодкувату нотку смаку. Його можна запікати, смажити, тушкувати або навіть смачно замаринувати для пікантної закуски.

Але одна з найулюбленіших літніх страв — це фарширований перець, соковитий, ситний і ароматний. Його можна готувати класично з м’ясом і рисом або експериментувати з начинками — овочевими, сирними, булгуром чи навіть грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати фарширований перець

Інгредієнти:

великий перець – 5 шт.

фарш – 700 г (будь-який)

цибуля – 120 г

морква – 120 г

сухий рис – 140 г

олія – 20 г

сіль, перець, хмелі сунелі

Інгредієнти для соусу:

цибуля – 120 г

олія – 12 г

томатний сік – 1 л.

вода – 50 мл.

сіль – 1 ч.л.

цукор – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

1. На олії обсмажити цибулю і моркву 7 хвилин, перемішуючи.

2. Також паралельно відварити до напівготовності рис.

3. До фаршу додати рис, цибулю і моркву, сіль, перець, хмелі сунелі. Гарно вимішати.

4. Нафарширувати очищені перчини.

5. Влити у велику каструлю олію, обсмажити цибулю 5 хвилин та додати до неї цукор та сіль.

6. Влити томатний сік і трішки води – поєднання томатного соку і цибулі, зробить соус найсмачнішим (ні з кетчупом, ні з томатною пастою не буде так смачно).

7. Перекласти перець в каструлю і варити на невеликому вогні під кришкою близько 20-25 хвилин.