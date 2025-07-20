Секрет у соусі: як зробити фаршировані перці соковитими (відео)
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Перець досить легко готувати, до того ж перець можна заготовити заздалегідь і заморозити про запас
Перець — яскравий, соковитий овоч, який не лише додає стравам кольору, а й дарує солодкувату нотку смаку. Його можна запікати, смажити, тушкувати або навіть смачно замаринувати для пікантної закуски.
Але одна з найулюбленіших літніх страв — це фарширований перець, соковитий, ситний і ароматний. Його можна готувати класично з м’ясом і рисом або експериментувати з начинками — овочевими, сирними, булгуром чи навіть грибами. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати фарширований перець
Інгредієнти:
- великий перець – 5 шт.
- фарш – 700 г (будь-який)
- цибуля – 120 г
- морква – 120 г
- сухий рис – 140 г
- олія – 20 г
- сіль, перець, хмелі сунелі
Інгредієнти для соусу:
- цибуля – 120 г
- олія – 12 г
- томатний сік – 1 л.
- вода – 50 мл.
- сіль – 1 ч.л.
- цукор – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
1. На олії обсмажити цибулю і моркву 7 хвилин, перемішуючи.
2. Також паралельно відварити до напівготовності рис.
3. До фаршу додати рис, цибулю і моркву, сіль, перець, хмелі сунелі. Гарно вимішати.
4. Нафарширувати очищені перчини.
5. Влити у велику каструлю олію, обсмажити цибулю 5 хвилин та додати до неї цукор та сіль.
6. Влити томатний сік і трішки води – поєднання томатного соку і цибулі, зробить соус найсмачнішим (ні з кетчупом, ні з томатною пастою не буде так смачно).
7. Перекласти перець в каструлю і варити на невеликому вогні під кришкою близько 20-25 хвилин.