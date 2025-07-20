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Секрет в соусе: как сделать фаршированные перцы сочными (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Яркий, ароматный, сытный, невероятно вкусный
Яркий, ароматный, сытный, невероятно вкусный. Фото instagram.com

Перец достаточно легко готовить, к тому же перец можно заготовить заранее и заморозить впрок

Перец — яркий, сочный овощ, который не только придает блюдам цвет, но и дарит сладковатую нотку вкуса. Его можно запекать, жарить, тушить или даже вкусно замариновать для пикантной закуски.

Но одно из самых любимых летних блюд – это фаршированный перец, сочный, сытный и ароматный. Его можно готовить классически с мясом и рисом или экспериментировать с начинками – овощными, творожными, булгуром или даже грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить фаршированный перец

Ингредиенты:

  • большой перец – 5 шт.
  • фарш – 700 г (любой)
  • лук – 120 г
  • морковь – 120 г
  • сухой рис – 140 г
  • масло – 20 г
  • соль, перец, хмели сунели

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 120 г
  • масло – 12 г
  • томатный сок – 1 л.
  • вода – 50 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить лук и морковь 7 минут, помешивая.

2. Также параллельно отварить до полуготовности рис.

3. К фаршу добавить рис, лук и морковь, соль, перец, хмели-сунели. Хорошо перемешать.

4. Нафаршировать очищенный перец.

5. Влить в большую кастрюлю масло, обжарить лук 5 минут и добавить сахар и соль.

6. Влить томатный сок и немного воды – сочетание томатного сока и лука, сделает соус самым вкусным (ни с кетчупом, ни с томатной пастой не будет так вкусно).

7. Переложить перец в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой около 20-25 минут.

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#Перец #Фарш #Готовим дома