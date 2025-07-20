Секрет в соусе: как сделать фаршированные перцы сочными (видео)

Перец достаточно легко готовить, к тому же перец можно заготовить заранее и заморозить впрок

Перец — яркий, сочный овощ, который не только придает блюдам цвет, но и дарит сладковатую нотку вкуса. Его можно запекать, жарить, тушить или даже вкусно замариновать для пикантной закуски.

Но одно из самых любимых летних блюд – это фаршированный перец, сочный, сытный и ароматный. Его можно готовить классически с мясом и рисом или экспериментировать с начинками – овощными, творожными, булгуром или даже грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить фаршированный перец

Ингредиенты:

большой перец – 5 шт.

фарш – 700 г (любой)

лук – 120 г

морковь – 120 г

сухой рис – 140 г

масло – 20 г

соль, перец, хмели сунели

Ингредиенты для соуса:

лук – 120 г

масло – 12 г

томатный сок – 1 л.

вода – 50 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить лук и морковь 7 минут, помешивая.

2. Также параллельно отварить до полуготовности рис.

3. К фаршу добавить рис, лук и морковь, соль, перец, хмели-сунели. Хорошо перемешать.

4. Нафаршировать очищенный перец.

5. Влить в большую кастрюлю масло, обжарить лук 5 минут и добавить сахар и соль.

6. Влить томатный сок и немного воды – сочетание томатного сока и лука, сделает соус самым вкусным (ни с кетчупом, ни с томатной пастой не будет так вкусно).

7. Переложить перец в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой около 20-25 минут.