Секрет в соусе: как сделать фаршированные перцы сочными (видео)
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Перец достаточно легко готовить, к тому же перец можно заготовить заранее и заморозить впрок
Перец — яркий, сочный овощ, который не только придает блюдам цвет, но и дарит сладковатую нотку вкуса. Его можно запекать, жарить, тушить или даже вкусно замариновать для пикантной закуски.
Но одно из самых любимых летних блюд – это фаршированный перец, сочный, сытный и ароматный. Его можно готовить классически с мясом и рисом или экспериментировать с начинками – овощными, творожными, булгуром или даже грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить фаршированный перец
Ингредиенты:
- большой перец – 5 шт.
- фарш – 700 г (любой)
- лук – 120 г
- морковь – 120 г
- сухой рис – 140 г
- масло – 20 г
- соль, перец, хмели сунели
Ингредиенты для соуса:
- лук – 120 г
- масло – 12 г
- томатный сок – 1 л.
- вода – 50 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить лук и морковь 7 минут, помешивая.
2. Также параллельно отварить до полуготовности рис.
3. К фаршу добавить рис, лук и морковь, соль, перец, хмели-сунели. Хорошо перемешать.
4. Нафаршировать очищенный перец.
5. Влить в большую кастрюлю масло, обжарить лук 5 минут и добавить сахар и соль.
6. Влить томатный сок и немного воды – сочетание томатного сока и лука, сделает соус самым вкусным (ни с кетчупом, ни с томатной пастой не будет так вкусно).
7. Переложить перец в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой около 20-25 минут.