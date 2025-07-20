Таку шаурму можна їсти навіть перед сном: приготуйте цю закуску з кабачка (відео)
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Може бути повноцінною вечерею або перекусом
Кабачок — це універсальний літній овоч із м’яким, нейтральним смаком, який чудово поєднується з м’ясом, сиром, спеціями та зеленню. Його часто використовують у тушкованих стравах — наприклад, у рагу з куркою та кабачком.
Але сьогодні пропонуємо зовсім інший, несподівано смачний варіант — шаурму з кабачка. Вона легка, ароматна й дуже проста у приготуванні. Ідеальний варіант для перекусу в спеку або оригінальної подачі овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".
Як приготувати шаурму з кабачка
Інгредієнти для коржа:
- середній кабачок – 1 шт.
- маленька морквина – 1 шт.
- яйця – 1 шт.
- трохи кропу або петрушки (на вибір)
- твердий сир – 30-40 г (можна замінити на плавлений)
- сіль і перець – за смаком
Інгредієнти для начинки:
- куряче філе – 1 шт.
- помідор – 1 шт.
- зелень або мікрогрін – за бажання
- соус
Інгредієнти для соусу:
- грецький йогурт – 3 ст.л.
- гірчиця – 1 ч.л.
- сік лимону – 1 ч.л.
- соєвий соус – 1 ч.л.
- сіль – за смаком
- трохи дрібно нарізаного кропу – за бажанням
Спосіб приготування:
1. Кабачок і моркву натерти на дрібній терці, добре відтиснути сік.
2. Додати яйце, натертий сир, подрібнену зелень, сіль і перець. Перемішати.
3. Викласти масу на пергамент, сформувати, накрити другим листом пергаменту.
4. Запікати в аерогрилі або духовці за температури 150-160 градусів приблизно 7-10 хвилин до рум’яності.
5. Тим часом обсмажити куряче філе на маслі гхі до золотистої скоринки
6. Посолити і поперчити.
7. Змішати всі інгредієнти для соусу.
8. Готовий корж охолодити, зняти пергамент, змастити соусом, викласти начинку: курку, нарізаний помідор і зелень.
9. За допомогою пергаменту обережно скрутити в рулет.
10. Можна додати сир, шинку або будь-які овочі, що є в холодильнику.