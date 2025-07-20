Таку шаурму можна їсти навіть перед сном: приготуйте цю закуску з кабачка (відео)

Може бути повноцінною вечерею або перекусом

Кабачок — це універсальний літній овоч із м’яким, нейтральним смаком, який чудово поєднується з м’ясом, сиром, спеціями та зеленню. Його часто використовують у тушкованих стравах — наприклад, у рагу з куркою та кабачком.

Але сьогодні пропонуємо зовсім інший, несподівано смачний варіант — шаурму з кабачка. Вона легка, ароматна й дуже проста у приготуванні. Ідеальний варіант для перекусу в спеку або оригінальної подачі овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати шаурму з кабачка

Інгредієнти для коржа:

середній кабачок – 1 шт.

маленька морквина – 1 шт.

яйця – 1 шт.

трохи кропу або петрушки (на вибір)

твердий сир – 30-40 г (можна замінити на плавлений)

сіль і перець – за смаком

Інгредієнти для начинки:

куряче філе – 1 шт.

помідор – 1 шт.

зелень або мікрогрін – за бажання

соус

Інгредієнти для соусу:

грецький йогурт – 3 ст.л.

гірчиця – 1 ч.л.

сік лимону – 1 ч.л.

соєвий соус – 1 ч.л.

сіль – за смаком

трохи дрібно нарізаного кропу – за бажанням

Спосіб приготування:

1. Кабачок і моркву натерти на дрібній терці, добре відтиснути сік.

2. Додати яйце, натертий сир, подрібнену зелень, сіль і перець. Перемішати.

3. Викласти масу на пергамент, сформувати, накрити другим листом пергаменту.

4. Запікати в аерогрилі або духовці за температури 150-160 градусів приблизно 7-10 хвилин до рум’яності.

5. Тим часом обсмажити куряче філе на маслі гхі до золотистої скоринки

6. Посолити і поперчити.

7. Змішати всі інгредієнти для соусу.

8. Готовий корж охолодити, зняти пергамент, змастити соусом, викласти начинку: курку, нарізаний помідор і зелень.

9. За допомогою пергаменту обережно скрутити в рулет.

10. Можна додати сир, шинку або будь-які овочі, що є в холодильнику.