І гарнір, і основна страва: рагу з куркою та кабачками вийде нереально ситним (відео)

Овочеве рагу з куркою та кабачками можна готувати хоч щодня

Кабачок — це ніжний і водночас універсальний овоч, який легко поєднується з іншими інгредієнтами й чудово підходить для легких літніх страв. Його часто запікають, смажать, тушкують або готують у складі овочевих рагу, зокрема разом з картоплею.

А сьогодні ми пропонуємо спробувати рагу з куркою та кабачками — ситну, ароматну і водночас легку страву, яка чудово смакує і в будні, і на вихідних. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати рагу з куркою та кабачком

Інгредієнти:

курячі філе – 1-2 шт.;

приправа до курки;

соус солодкий чилі;

кабачки – 2 шт.;

болгарський перець – жовтий і червоний;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 2-3 зубчика;

сіль;

перець;

сметана – 3-4 ст. л.;

кріп;

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Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати кубиком.

2. Додати приправу та соус.

3. Вимішати і залишити маринуватись на 30 хвилин.

4. Кабачки нарізати півкільцями, моркву, цибулю – кубиком, перець – соломкою.

5. На розігрітій сковорідці підсмажити до золотистого кольору філе.

6. Додати цибулю з морквою, протушкувати 10 хвилин.

7. Додати перець, кабачки, тушкувати ще 10 хвилин.

8. В кінці додати часник, сметану, сіль, перець та зелень кропу.