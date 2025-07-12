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І гарнір, і основна страва: рагу з куркою та кабачками вийде нереально ситним (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна і проста страва для свят та буднів
Смачна і проста страва для свят та буднів. Фото instagram.com

Овочеве рагу з куркою та кабачками можна готувати хоч щодня

Кабачок — це ніжний і водночас універсальний овоч, який легко поєднується з іншими інгредієнтами й чудово підходить для легких літніх страв. Його часто запікають, смажать, тушкують або готують у складі овочевих рагу, зокрема разом з картоплею.

А сьогодні ми пропонуємо спробувати рагу з куркою та кабачками — ситну, ароматну і водночас легку страву, яка чудово смакує і в будні, і на вихідних. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати рагу з куркою та кабачком

Інгредієнти:

  • курячі філе – 1-2 шт.;
  • приправа до курки;
  • соус солодкий чилі;
  • кабачки – 2 шт.;
  • болгарський перець – жовтий і червоний;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 2-3 зубчика;
  • сіль;
  • перець;
  • сметана – 3-4 ст. л.;
  • кріп;

Спосіб приготування:

1. Куряче філе нарізати кубиком.

2. Додати приправу та соус.

3. Вимішати і залишити маринуватись на 30 хвилин.

4. Кабачки нарізати півкільцями, моркву, цибулю – кубиком, перець – соломкою.

5. На розігрітій сковорідці підсмажити до золотистого кольору філе.

6. Додати цибулю з морквою, протушкувати 10 хвилин.

7. Додати перець, кабачки, тушкувати ще 10 хвилин.

8. В кінці додати часник, сметану, сіль, перець та зелень кропу.

Теги:
#Кабачки #Курка #Рагу #Готуємо вдома