І гарнір, і основна страва: рагу з куркою та кабачками вийде нереально ситним (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Овочеве рагу з куркою та кабачками можна готувати хоч щодня
Кабачок — це ніжний і водночас універсальний овоч, який легко поєднується з іншими інгредієнтами й чудово підходить для легких літніх страв. Його часто запікають, смажать, тушкують або готують у складі овочевих рагу, зокрема разом з картоплею.
А сьогодні ми пропонуємо спробувати рагу з куркою та кабачками — ситну, ароматну і водночас легку страву, яка чудово смакує і в будні, і на вихідних. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Як приготувати рагу з куркою та кабачком
Інгредієнти:
- курячі філе – 1-2 шт.;
- приправа до курки;
- соус солодкий чилі;
- кабачки – 2 шт.;
- болгарський перець – жовтий і червоний;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 2-3 зубчика;
- сіль;
- перець;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- кріп;
Спосіб приготування:
1. Куряче філе нарізати кубиком.
2. Додати приправу та соус.
3. Вимішати і залишити маринуватись на 30 хвилин.
4. Кабачки нарізати півкільцями, моркву, цибулю – кубиком, перець – соломкою.
5. На розігрітій сковорідці підсмажити до золотистого кольору філе.
6. Додати цибулю з морквою, протушкувати 10 хвилин.
7. Додати перець, кабачки, тушкувати ще 10 хвилин.
8. В кінці додати часник, сметану, сіль, перець та зелень кропу.