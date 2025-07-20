Такую шаурму можно есть даже перед сном: приготовьте эту закуску из кабачка (видео)

Может быть полноценным ужином или перекусом

Кабачок – это универсальный летний овощ с мягким, нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с мясом, сыром, специями и зеленью. Его часто используют в тушеных блюдах – например, в рагу с курицей и кабачком.

Но сегодня предлагаем совсем другой, неожиданно вкусный вариант – шаурму из кабачка. Она легкая, ароматная и очень проста в приготовлении. Идеальный вариант для перекуса в жару или оригинальную подачу овощей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить шаурму из кабачка

Ингредиенты для лепешки:

средний кабачок – 1 шт.

маленькая морковка – 1 шт.

яйца – 1 шт.

немного укропа или петрушки (по выбору)

твердый сыр – 30-40 г (можно заменить плавленым)

соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 1 шт.

помидор – 1 шт.

зелень или микрогрин – по желанию

соус

Ингредиенты для соуса:

греческий йогурт – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

сок лимона – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ч.л.

соль – по вкусу

немного мелко нарезанного укропа – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке, хорошо отжать сок.

2. Добавить яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.

3. Выложить массу на пергамент, сформировать, накрыть вторым листом пергамента.

4. Запекать в аэрогриле или духовке при температуре 150-160 градусов примерно 7-10 минут до румяности.

5. Тем временем обжарить куриное филе на масле гхи до золотистой корочки

6. Посолить и поперчить.

7. Смешайте все ингредиенты для соуса.

8. Готовый корж охладить, снять пергамент, смазать соусом, выложить начинку: курицу, нарезанный помидор и зелень.

9. С помощью пергамента осторожно свернуть в рулет.

10. Можно добавить сыр, ветчину или любые овощи, которые есть в холодильнике.