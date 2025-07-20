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Такую шаурму можно есть даже перед сном: приготовьте эту закуску из кабачка (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусная, аппетитная, из обычных продуктов
Вкусная, аппетитная, из обычных продуктов. Фото instagram.com

Может быть полноценным ужином или перекусом

Кабачок – это универсальный летний овощ с мягким, нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с мясом, сыром, специями и зеленью. Его часто используют в тушеных блюдах – например, в рагу с курицей и кабачком.

Но сегодня предлагаем совсем другой, неожиданно вкусный вариант – шаурму из кабачка. Она легкая, ароматная и очень проста в приготовлении. Идеальный вариант для перекуса в жару или оригинальную подачу овощей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить шаурму из кабачка

Ингредиенты для лепешки:

  • средний кабачок – 1 шт.
  • маленькая морковка – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • немного укропа или петрушки (по выбору)
  • твердый сыр – 30-40 г (можно заменить плавленым)
  • соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • куриное филе – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • зелень или микрогрин – по желанию
  • соус

Ингредиенты для соуса:

  • греческий йогурт – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • сок лимона – 1 ч.л.
  • соевый соус – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • немного мелко нарезанного укропа – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке, хорошо отжать сок.

2. Добавить яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.

3. Выложить массу на пергамент, сформировать, накрыть вторым листом пергамента.

4. Запекать в аэрогриле или духовке при температуре 150-160 градусов примерно 7-10 минут до румяности.

5. Тем временем обжарить куриное филе на масле гхи до золотистой корочки

6. Посолить и поперчить.

7. Смешайте все ингредиенты для соуса.

8. Готовый корж охладить, снять пергамент, смазать соусом, выложить начинку: курицу, нарезанный помидор и зелень.

9. С помощью пергамента осторожно свернуть в рулет.

10. Можно добавить сыр, ветчину или любые овощи, которые есть в холодильнике.

Теги:
#Шаурма #кабачок #Готовим дома