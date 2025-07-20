Такую шаурму можно есть даже перед сном: приготовьте эту закуску из кабачка (видео)
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Может быть полноценным ужином или перекусом
Кабачок – это универсальный летний овощ с мягким, нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с мясом, сыром, специями и зеленью. Его часто используют в тушеных блюдах – например, в рагу с курицей и кабачком.
Но сегодня предлагаем совсем другой, неожиданно вкусный вариант – шаурму из кабачка. Она легкая, ароматная и очень проста в приготовлении. Идеальный вариант для перекуса в жару или оригинальную подачу овощей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".
Как приготовить шаурму из кабачка
Ингредиенты для лепешки:
- средний кабачок – 1 шт.
- маленькая морковка – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- немного укропа или петрушки (по выбору)
- твердый сыр – 30-40 г (можно заменить плавленым)
- соль и перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- зелень или микрогрин – по желанию
- соус
Ингредиенты для соуса:
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- сок лимона – 1 ч.л.
- соевый соус – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- немного мелко нарезанного укропа – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке, хорошо отжать сок.
2. Добавить яйцо, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.
3. Выложить массу на пергамент, сформировать, накрыть вторым листом пергамента.
4. Запекать в аэрогриле или духовке при температуре 150-160 градусов примерно 7-10 минут до румяности.
5. Тем временем обжарить куриное филе на масле гхи до золотистой корочки
6. Посолить и поперчить.
7. Смешайте все ингредиенты для соуса.
8. Готовый корж охладить, снять пергамент, смазать соусом, выложить начинку: курицу, нарезанный помидор и зелень.
9. С помощью пергамента осторожно свернуть в рулет.
10. Можно добавить сыр, ветчину или любые овощи, которые есть в холодильнике.