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Старі кабачки більше не проблема: приготуйте з них пончики

Автор
Наталя Граковська
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Ідеальна овочева закуска
Ідеальна овочева закуска. Фото Скріншот YouTube

Викидати овочі не доведеться

Якщо в холодильнику залишились старі кабачки з великим насінням — не поспішайте їх викидати. Цей простий рецепт допоможе перетворити їх на апетитну та хрумку закуску. Кабачкові пончики настільки смачні, що їх будуть їсти навіть ті, що не дуже любить овочі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

  • кабачок 1 шт.
  • баклажан 1 шт.
  • борошно, вода 2:1
  • спеції до смаку

Як приготувати овочеві пончики

1. Нарізаємо кабачок та баклажани кружальцями. Вирізаємо серединку — мають вийти кільця.

Що приготувати зі старих кабачків

2. Готуємо кляр. Змішуємо борошно з холодною водою, додаємо сіль, перець, паприку, сушений часничок.

3. Обмакуємо кабачки та синенькі в кляр. Тоді обвалюємо в панірувальних сухарях.

Як приготувати пончики з кабачків

4. Смажимо у великій кількості олії — до рум’яної скоринки.

Рецепт пончиків з кабачків

Після обсмаження не забудьте викласти кабачкові пончики на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #кляр