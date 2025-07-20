Старі кабачки більше не проблема: приготуйте з них пончики

Викидати овочі не доведеться

Якщо в холодильнику залишились старі кабачки з великим насінням — не поспішайте їх викидати. Цей простий рецепт допоможе перетворити їх на апетитну та хрумку закуску. Кабачкові пончики настільки смачні, що їх будуть їсти навіть ті, що не дуже любить овочі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

кабачок 1 шт.

баклажан 1 шт.

борошно, вода 2:1

спеції до смаку

Як приготувати овочеві пончики

1. Нарізаємо кабачок та баклажани кружальцями. Вирізаємо серединку — мають вийти кільця.

2. Готуємо кляр. Змішуємо борошно з холодною водою, додаємо сіль, перець, паприку, сушений часничок.

3. Обмакуємо кабачки та синенькі в кляр. Тоді обвалюємо в панірувальних сухарях.

4. Смажимо у великій кількості олії — до рум’яної скоринки.

Після обсмаження не забудьте викласти кабачкові пончики на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.