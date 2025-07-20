Старые кабачки больше не проблема: приготовьте из них пончики
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Выбрасывать овощи не придется
Если в холодильнике остались старые кабачки с крупными семенами — не спешите их выбрасывать. Этот простой рецепт поможет превратить их в аппетитную и хрустящую закуску. Кабачковые пончики настолько вкусные, что их будут есть даже те, кто не очень любит овощи.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт.
- баклажан 1 шт.
- мука, вода 2:1
- специи по вкусу
Как приготовить овощные пончики
1. Нарезаем кабачок и баклажаны кружочками. Вырезаем серединку – должны получиться кольца.
2. Готовим кляр. Смешиваем муку с холодной водой, добавляем соль, перец, паприку, сушеный чеснок.
3. Обмакиваем кабачки и синенькие в кляр. После этого обваливаем в панировочных сухарях.
4. Жарим в большом количестве масла – до румяной корочки.
После обжарки не забудьте выложить кабачковые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.