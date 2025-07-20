Старые кабачки больше не проблема: приготовьте из них пончики

Выбрасывать овощи не придется

Если в холодильнике остались старые кабачки с крупными семенами — не спешите их выбрасывать. Этот простой рецепт поможет превратить их в аппетитную и хрустящую закуску. Кабачковые пончики настолько вкусные, что их будут есть даже те, кто не очень любит овощи.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

кабачок 1 шт.

баклажан 1 шт.

мука, вода 2:1

специи по вкусу

Как приготовить овощные пончики

1. Нарезаем кабачок и баклажаны кружочками. Вырезаем серединку – должны получиться кольца.

2. Готовим кляр. Смешиваем муку с холодной водой, добавляем соль, перец, паприку, сушеный чеснок.

3. Обмакиваем кабачки и синенькие в кляр. После этого обваливаем в панировочных сухарях.

4. Жарим в большом количестве масла – до румяной корочки.

После обжарки не забудьте выложить кабачковые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.