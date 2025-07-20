Рус

Ідеальне доповнення до борщу: рецепт ніжних капустяних пампушок

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Альтернатива звичайному хлібу
Альтернатива звичайному хлібу. Фото weukraine.tv

Ніжні, ароматні та ситні

Звичайні дріжджові булочки можна зробити ще смачнішими, якщо додати до них капусту — тушковану, ароматну, з легкою ноткою часнику. Така начинка додасть випічці не лише смаку, а й соковитості. Капустяні булочки можна подати до борщу, взяти з собою в дорогу або насолоджуватись з гарячим чаєм. А ще вони гарно зберігаються й наступного дня лишаються м’якими та смачними.

Рецептом поділились weukraine.tv.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне (вищого ґатунку) — 1,5 склянки

Вода (тепла) — 1 склянка

Сухі дріжджі — 3,5 г

Сіль — 1 ч. л.

Оливкова олія — 2 ст. л.

Капуста білокачанна — 150 г

Часник — 1 зубчик

Манна крупа або кукурудзяне борошно — для присипки

Як приготувати булочки з капустою

  1. Наріжте капусту тонкою соломкою.
  2. Розігрійте трохи оливкової олії на сковороді. Додайте розчавлений зубчик часнику, прогрійте 5 хвилин і вийміть. Викладіть капусту і тушкуйте 7-10 хвилин до м'якості, періодично помішуючи.
  3. У теплій воді розчиніть дріжджі. Додайте просіяне борошно та сіль. Замішуйте тісто 15-20 хвилин до еластичності, спочатку ложкою, потім руками.
  4. Розкачайте тісто, викладіть обсмажену капусту. Загорніть краї і знову вимісіть, щоб капуста рівномірно розподілилася. Сформуйте кулю.
  5. Перекладіть тісто в змащену оливковою олією миску. Накрийте і залиште в теплому місці на 1,5 години до подвоєння об'єму.
  6. Обімніть тісто, сформуйте ковбаску товщиною 3-4 см. Наріжте шматочками по 2-3 см. Викладіть на деко, застелене пергаментом і присипане манкою або кукурудзяним борошном.
  7. Накрийте пампушки рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин для підйому.
  8. Розігрійте духовку до 220°C. Випікайте булочки 20 хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте капустяні булочки теплими або охолодженими.

Теги:
#Рецепти #Булочки #Капуста #Випічка