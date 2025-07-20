Ідеальне доповнення до борщу: рецепт ніжних капустяних пампушок

Ніжні, ароматні та ситні

Звичайні дріжджові булочки можна зробити ще смачнішими, якщо додати до них капусту — тушковану, ароматну, з легкою ноткою часнику. Така начинка додасть випічці не лише смаку, а й соковитості. Капустяні булочки можна подати до борщу, взяти з собою в дорогу або насолоджуватись з гарячим чаєм. А ще вони гарно зберігаються й наступного дня лишаються м’якими та смачними.

Рецептом поділились weukraine.tv.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне (вищого ґатунку) — 1,5 склянки

Вода (тепла) — 1 склянка

Сухі дріжджі — 3,5 г

Сіль — 1 ч. л.

Оливкова олія — 2 ст. л.

Капуста білокачанна — 150 г

Часник — 1 зубчик

Манна крупа або кукурудзяне борошно — для присипки

Як приготувати булочки з капустою

Наріжте капусту тонкою соломкою. Розігрійте трохи оливкової олії на сковороді. Додайте розчавлений зубчик часнику, прогрійте 5 хвилин і вийміть. Викладіть капусту і тушкуйте 7-10 хвилин до м'якості, періодично помішуючи. У теплій воді розчиніть дріжджі. Додайте просіяне борошно та сіль. Замішуйте тісто 15-20 хвилин до еластичності, спочатку ложкою, потім руками. Розкачайте тісто, викладіть обсмажену капусту. Загорніть краї і знову вимісіть, щоб капуста рівномірно розподілилася. Сформуйте кулю. Перекладіть тісто в змащену оливковою олією миску. Накрийте і залиште в теплому місці на 1,5 години до подвоєння об'єму. Обімніть тісто, сформуйте ковбаску товщиною 3-4 см. Наріжте шматочками по 2-3 см. Викладіть на деко, застелене пергаментом і присипане манкою або кукурудзяним борошном. Накрийте пампушки рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин для підйому. Розігрійте духовку до 220°C. Випікайте булочки 20 хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте капустяні булочки теплими або охолодженими.