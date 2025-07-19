На магазинне і не глянете: як приготувати фантастично смачне домашнє морозиво (відео)

Просто тане у роті

Удома цілком реально приготувати смачне морозиво — і не лише класичне вершкове. Це може бути освіжаюче сорбе з манго, вершкове морозиво з ягодами, бананове без цукру або навіть йогуртове з хрусткими додатками. Варіантів безліч — усе залежить від вашого настрою та улюблених смаків.

А сьогодні пропонуємо приготувати домашнє шоколадне морозиво — насичене, кремове й надзвичайно ароматне. Без морожениці, зайвих зусиль і з мінімумом інгредієнтів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати шоколадне морозиво

Інгредієнти: (на 9 вафельних ємностей об‘ємом 100 мл):

темний шоколад – 100 г;

згущене молоко – 250 мл;

вершки 33 % – 500 мл;

натертий темний шоколад – 100 г;

вафельні ємності (за бажанням);

Спосіб приготування:

1. Шоколад розтопити у мікрохвильовці або на водяній бані.

2. Додати згущене молоко кімнатної температури, перемішати і дати масі охолонути до кімнатної температури.

3. Шоколад натерти на великій терці.

4. Холодні вершки збити на максимальній потужності міксера до загущення (краще, щоб ємність та вінчик теж були холодними).

5. Додати шоколад зі згущеним молоком і обережно перемішати лопаткою.

6. Додати натертий шоколад і ще раз перемішати.

7. Наповнити вафельні ємності морозивом або ж просто покласти у форму.

8. Прибрати у морозилку до застигання. Ідеально їсти через 3-4 години.