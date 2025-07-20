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Виходять м'якими та повітряними: як приготувати оладки на кефірі (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Завжди супер пишні та м'які
Завжди супер пишні та м'які. Фото instagram.com

Неймовірне блаженство

Існує чимало варіацій смачної випічки на сковороді: хтось надає перевагу тонким млинцям, інші ж обожнюють пухкі американські панкейки з сиропом. Але сьогодні ми пропонуємо класичні оладки на кефірі — пишні, м’які, з ніжною текстурою та золотистою скоринкою.

Вони готуються з простих інгредієнтів, а результат завжди тішить — і дорослих, і дітей. Ідеально смакують як із медом чи варенням, так і просто з цукровою пудрою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

  • кефір – 500 мл;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно – 430 г;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • ванільний цукор – за бажанням;

Спосіб приготування:

1. В миску налити кефір (кімнатної температури).

2. Розбити яйця (теж не з холодильника).

3. Додати дрібку солі, цукор і збити все вінчиком.

4. До цієї маси поступово додати просіяне борошно.

5. Вимішати все до однорідності (тісто має вийти густе).

6. Додати в тісто останню ложку борошна та соду.

7. Добре вимішати і залишити на 2 хвилини, щоб тісто набухло (більше перемішувати не потрібно).

8. Розігріти сковорідку з достатньою кількістю олії і смажити оладки на повільному вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Теги:
#Кефір #Оладки #Готуємо вдома