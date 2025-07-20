Виходять м'якими та повітряними: як приготувати оладки на кефірі (відео)

Неймовірне блаженство

Існує чимало варіацій смачної випічки на сковороді: хтось надає перевагу тонким млинцям, інші ж обожнюють пухкі американські панкейки з сиропом. Але сьогодні ми пропонуємо класичні оладки на кефірі — пишні, м’які, з ніжною текстурою та золотистою скоринкою.

Вони готуються з простих інгредієнтів, а результат завжди тішить — і дорослих, і дітей. Ідеально смакують як із медом чи варенням, так і просто з цукровою пудрою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

кефір – 500 мл;

яйце – 2 шт.;

борошно – 430 г;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

ванільний цукор – за бажанням;

Спосіб приготування:

1. В миску налити кефір (кімнатної температури).

2. Розбити яйця (теж не з холодильника).

3. Додати дрібку солі, цукор і збити все вінчиком.

4. До цієї маси поступово додати просіяне борошно.

5. Вимішати все до однорідності (тісто має вийти густе).

6. Додати в тісто останню ложку борошна та соду.

7. Добре вимішати і залишити на 2 хвилини, щоб тісто набухло (більше перемішувати не потрібно).

8. Розігріти сковорідку з достатньою кількістю олії і смажити оладки на повільному вогні з двох боків до золотистої скоринки.