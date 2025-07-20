Идеальное дополнение к борщу: рецепт нежных капустных пампушек

Нежные, ароматные и сытные

Обычные дрожжевые булочки можно сделать еще вкуснее, если добавить к ним капусту – тушеную, ароматную, с легкой ноткой чеснока. Такая начинка придаст выпечке не только вкус, но и сочность. Капустные булочки можно подать к борщу, взять с собой в дорогу или запивать их горячим чаем. А еще они хорошо хранятся и на следующий день остаются мягкими и вкусными.

Рецептом поделились weukraine.tv.

Ингредиенты:

Мука пшеничная (высшего сорта) — 1,5 стакана

Вода (теплая) — 1 стакан

Сухие дрожжи — 3,5 г

Соль – 1 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Капуста белокочанная — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Манная крупа или кукурузная мука — для присыпки

Как приготовить булочки с капустой

Нарежьте капусту тонкой соломкой. Разогрейте немного оливкового масла на сковороде. Добавьте раздавленный зубчик чеснока, прогрейте 5 минут и уберите. Выложите капусту и тушите 7-10 минут до мягкости, периодически помешивая. В теплой воде растворите дрожжи. Добавьте просеянную муку и соль. Замешивайте тесто 15-20 минут до эластичности, сначала ложкой, затем руками. Раскатайте тесто, выложите обжаренную капусту. Заверните края и снова вымесите, чтобы капуста равномерно распределилась. Сформируйте шар. Переложите тесто в смазанную оливковым маслом миску. Накройте и оставьте в теплом месте на 1,5 часа до увеличения объема в два раза. Обомните тесто, сформуйте колбаску толщиной 3-4 см. Нарежьте кусочками по 2-3 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом и присыпанный манкой или кукурузной мукой. Накройте пончики полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут для подъема. Разогрейте духовку до 220°C. Выпекайте булочки 20 минут до золотистой корочки.

Подавайте капустные булочки теплыми или охлажденными.