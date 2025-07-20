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Для смачних котлет одного фаршу замало: що додати, щоб вони були соковитими

Автор
Наталя Граковська
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Лише один інгредієнти зробить котлети смачнішими
Лише один інгредієнти зробить котлети смачнішими. Фото Скріншот YouTube

Простий рецепт, з яким впорається навіть новачок на кухні

Для справді смачних котлет одного м’ясного фаршу часто буває замало. Щоб зробити їх ніжнішими, соковитішими й ароматнішими, варто додати лише один простий інгредієнт — молоді кабачки. Вони чудово поєднуються зі свининою, не перебивають смак, а збагачують його. Такі котлети виходять м’якими всередині, з апетитною скоринкою зовні.

Рецептом котлет з кабачками поділились на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Інгредієнти:

  • молоді кабачки — 2 шт. (350–400 г);
  • свиняча лопатка — 600 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;
  • яйця — 2 шт.;
  • панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
  • сіль — 8 г;
  • чорний мелений перець — 2 г;
  • олія — для смаження;
  • бульйон або вода — для тушкування;
  • лавровий лист, духмяний перець — для аромату

Як приготувати котлети

Натріть кабачки, злегка підсоліть, через кілька хвилин ретельно відтисніть сік.

Пропустіть свинячу лопатку разом з цибулею та часником через м'ясорубку.

Додайте до фаршу кабачки, подрібнену зелень, яйця, сіль, перець і панірувальні сухарі.

Рецепт котлет з кабачками

Добре перемішайте фарш та залиште настоятись 15-20 хвилин.

Сформуйте котлети та обсмажте з обох сторін до рум'яної скоринки.

Як приготувати котлети зі свинини та кабачків

Перекладіть котлети в каструлю або сотейник, додайте лавровий лист, духмяний перець і трохи бульйону чи води. Тушкуйте під кришкою 10 хвилин на слабкому вогні.

Свинячі котлети з кабачком рецепт

Такі котлети можна їсти з різноманітними гарнірами. Чудово підійде картопляне пюре, розсипчастий рис, гречана каша чи кус-кус. Також до котлет зі свинини та кабачків можна подавати зі свіжих овочів, наприклад, помідорів, огірків та зелені, заправленим олією.

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#Кабачки #Рецепти #Фарш #Котлети