Для смачних котлет одного фаршу замало: що додати, щоб вони були соковитими
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Простий рецепт, з яким впорається навіть новачок на кухні
Для справді смачних котлет одного м’ясного фаршу часто буває замало. Щоб зробити їх ніжнішими, соковитішими й ароматнішими, варто додати лише один простий інгредієнт — молоді кабачки. Вони чудово поєднуються зі свининою, не перебивають смак, а збагачують його. Такі котлети виходять м’якими всередині, з апетитною скоринкою зовні.
Рецептом котлет з кабачками поділились на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Інгредієнти:
- молоді кабачки — 2 шт. (350–400 г);
- свиняча лопатка — 600 г;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 3–4 зубчики;
- зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;
- яйця — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
- сіль — 8 г;
- чорний мелений перець — 2 г;
- олія — для смаження;
- бульйон або вода — для тушкування;
- лавровий лист, духмяний перець — для аромату
Як приготувати котлети
Натріть кабачки, злегка підсоліть, через кілька хвилин ретельно відтисніть сік.
Пропустіть свинячу лопатку разом з цибулею та часником через м'ясорубку.
Додайте до фаршу кабачки, подрібнену зелень, яйця, сіль, перець і панірувальні сухарі.
Добре перемішайте фарш та залиште настоятись 15-20 хвилин.
Сформуйте котлети та обсмажте з обох сторін до рум'яної скоринки.
Перекладіть котлети в каструлю або сотейник, додайте лавровий лист, духмяний перець і трохи бульйону чи води. Тушкуйте під кришкою 10 хвилин на слабкому вогні.
Такі котлети можна їсти з різноманітними гарнірами. Чудово підійде картопляне пюре, розсипчастий рис, гречана каша чи кус-кус. Також до котлет зі свинини та кабачків можна подавати зі свіжих овочів, наприклад, помідорів, огірків та зелені, заправленим олією.