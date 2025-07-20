Для смачних котлет одного фаршу замало: що додати, щоб вони були соковитими

Простий рецепт, з яким впорається навіть новачок на кухні

Для справді смачних котлет одного м’ясного фаршу часто буває замало. Щоб зробити їх ніжнішими, соковитішими й ароматнішими, варто додати лише один простий інгредієнт — молоді кабачки. Вони чудово поєднуються зі свининою, не перебивають смак, а збагачують його. Такі котлети виходять м’якими всередині, з апетитною скоринкою зовні.

Рецептом котлет з кабачками поділились на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Інгредієнти:

молоді кабачки — 2 шт. (350–400 г);

свиняча лопатка — 600 г;

цибуля — 1 велика;

часник — 3–4 зубчики;

зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

сіль — 8 г;

чорний мелений перець — 2 г;

олія — для смаження;

бульйон або вода — для тушкування;

лавровий лист, духмяний перець — для аромату

Як приготувати котлети

Натріть кабачки, злегка підсоліть, через кілька хвилин ретельно відтисніть сік.

Пропустіть свинячу лопатку разом з цибулею та часником через м'ясорубку.

Додайте до фаршу кабачки, подрібнену зелень, яйця, сіль, перець і панірувальні сухарі.

Добре перемішайте фарш та залиште настоятись 15-20 хвилин.

Сформуйте котлети та обсмажте з обох сторін до рум'яної скоринки.

Перекладіть котлети в каструлю або сотейник, додайте лавровий лист, духмяний перець і трохи бульйону чи води. Тушкуйте під кришкою 10 хвилин на слабкому вогні.

Такі котлети можна їсти з різноманітними гарнірами. Чудово підійде картопляне пюре, розсипчастий рис, гречана каша чи кус-кус. Також до котлет зі свинини та кабачків можна подавати зі свіжих овочів, наприклад, помідорів, огірків та зелені, заправленим олією.