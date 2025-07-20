Укр

Для вкусных котлет одного фарша мало: что добавить, чтобы они были сочными

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Всего один ингредиент сделает котлеты вкуснее
Всего один ингредиент сделает котлеты вкуснее. Фото Скриншот YouTube

Простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне

Для по-настоящему вкусных котлет одного мясного фарша часто бывает недостаточно. Чтобы сделать их нежнее, сочнее и ароматнее, стоит добавить всего один простой ингредиент — молодые кабачки. Они прекрасно сочетаются со свининой, не перебивают вкус, а обогащают его. Такие котлеты получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи.

Рецептом котлет с кабачками поделились на YouTube канале "Карпатські шкварки".

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 2 шт. (350-400 г);
  • свиная лопатка — 600 г;
  • лук — 1 большой;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • зелень (петрушка, укроп) — по своему вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • соль — 8 г;
  • черный молотый перец — 2 г;
  • масло – для жарки;
  • бульон или вода – для тушения;
  • лавровый лист, ароматный перец — для аромата

Как приготовить котлеты

1. Натрите кабачки, слегка подсолите, через несколько минут тщательно отожмите сок.

2. Пропустите свиную лопатку вместе с луком и чесноком через мясорубку.

3. Добавьте к фаршу кабачки, измельченную зелень, яйца, соль, перец и панировочные сухари.

Рецепт котлет с кабачками

4. Хорошо размешайте фарш и оставьте настояться 15-20 минут.

5. Сформируйте котлеты и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки.

Как приготовить котлеты из свинины и кабачков

6. Переложите котлеты в кастрюлю или сотейник, добавьте лавровый лист, душистый перец и немного бульона или воды. Тушите под крышкой 10 минут на слабом огне.

Свиные котлеты с кабачком рецепт

Такие котлеты можно есть с разными гарнирами. Прекрасно подойдет картофельное пюре, рассыпчатый рис, гречневая каша или кус-кус. Также к котлетам из свинины и кабачков можно подавать салат из свежих овощей, например, помидоров, огурцов и зелени, заправленный маслом.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Фарш #Котлеты