Для вкусных котлет одного фарша мало: что добавить, чтобы они были сочными

Простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне

Для по-настоящему вкусных котлет одного мясного фарша часто бывает недостаточно. Чтобы сделать их нежнее, сочнее и ароматнее, стоит добавить всего один простой ингредиент — молодые кабачки. Они прекрасно сочетаются со свининой, не перебивают вкус, а обогащают его. Такие котлеты получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи.

Рецептом котлет с кабачками поделились на YouTube канале "Карпатські шкварки".

Ингредиенты:

молодые кабачки – 2 шт. (350-400 г);

свиная лопатка — 600 г;

лук — 1 большой;

чеснок — 3-4 зубчика;

зелень (петрушка, укроп) — по своему вкусу;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

соль — 8 г;

черный молотый перец — 2 г;

масло – для жарки;

бульон или вода – для тушения;

лавровый лист, ароматный перец — для аромата

Как приготовить котлеты

1. Натрите кабачки, слегка подсолите, через несколько минут тщательно отожмите сок.

2. Пропустите свиную лопатку вместе с луком и чесноком через мясорубку.

3. Добавьте к фаршу кабачки, измельченную зелень, яйца, соль, перец и панировочные сухари.

4. Хорошо размешайте фарш и оставьте настояться 15-20 минут.

5. Сформируйте котлеты и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки.

6. Переложите котлеты в кастрюлю или сотейник, добавьте лавровый лист, душистый перец и немного бульона или воды. Тушите под крышкой 10 минут на слабом огне.

Такие котлеты можно есть с разными гарнирами. Прекрасно подойдет картофельное пюре, рассыпчатый рис, гречневая каша или кус-кус. Также к котлетам из свинины и кабачков можно подавать салат из свежих овощей, например, помидоров, огурцов и зелени, заправленный маслом.