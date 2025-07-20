Для вкусных котлет одного фарша мало: что добавить, чтобы они были сочными
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Простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне
Для по-настоящему вкусных котлет одного мясного фарша часто бывает недостаточно. Чтобы сделать их нежнее, сочнее и ароматнее, стоит добавить всего один простой ингредиент — молодые кабачки. Они прекрасно сочетаются со свининой, не перебивают вкус, а обогащают его. Такие котлеты получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи.
Рецептом котлет с кабачками поделились на YouTube канале "Карпатські шкварки".
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 2 шт. (350-400 г);
- свиная лопатка — 600 г;
- лук — 1 большой;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- зелень (петрушка, укроп) — по своему вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- соль — 8 г;
- черный молотый перец — 2 г;
- масло – для жарки;
- бульон или вода – для тушения;
- лавровый лист, ароматный перец — для аромата
Как приготовить котлеты
1. Натрите кабачки, слегка подсолите, через несколько минут тщательно отожмите сок.
2. Пропустите свиную лопатку вместе с луком и чесноком через мясорубку.
3. Добавьте к фаршу кабачки, измельченную зелень, яйца, соль, перец и панировочные сухари.
4. Хорошо размешайте фарш и оставьте настояться 15-20 минут.
5. Сформируйте котлеты и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки.
6. Переложите котлеты в кастрюлю или сотейник, добавьте лавровый лист, душистый перец и немного бульона или воды. Тушите под крышкой 10 минут на слабом огне.
Такие котлеты можно есть с разными гарнирами. Прекрасно подойдет картофельное пюре, рассыпчатый рис, гречневая каша или кус-кус. Также к котлетам из свинины и кабачков можно подавать салат из свежих овощей, например, помидоров, огурцов и зелени, заправленный маслом.