Ця страва виходить ще смачнішою за котлети: рецепт бюджетних бризолів з фаршем і сиром (відео)
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Просто, зі звичайних продуктів
Бризоль — це страва, в основі якої зазвичай поєднуються м’ясний фарш і яєчний шар, що смажиться у вигляді омлету з начинкою. Та в домашній кухні з’явилися й більш зручні варіанти — наприклад, бризолі з вафлями, коли фарш викладається між двома тонкими вафельними листами й смажиться порційно.
Така страва чудово замінює класичні котлети на вечерю: готується просто, виглядає апетитно, а смакує ще краще — хрумко ззовні, ніжно всередині. Тож сьогодні пропонуємо приготувати саме ліниві бризолі з фаршем і вафлями — без мороки, але з гарантованим результатом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати бризолі з фаршем
Інгредієнти:
- вафлі – 1 упаковка;
- фарш – 300-400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- сир – 60-80 г (за бажанням);
- яйця – 3-4 шт.;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування:
До фаршу додати потерту цибулю, сіль, перець і за бажанням сир.
Перемішати та викласти на вафлі.
Вмочити бризолі у збиті яйця й обсмажити з обох боків.
Викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Смачно і в теплому і в холодному вигляді!