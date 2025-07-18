Ця страва виходить ще смачнішою за котлети: рецепт бюджетних бризолів з фаршем і сиром (відео)

Просто, зі звичайних продуктів

Бризоль — це страва, в основі якої зазвичай поєднуються м’ясний фарш і яєчний шар, що смажиться у вигляді омлету з начинкою. Та в домашній кухні з’явилися й більш зручні варіанти — наприклад, бризолі з вафлями, коли фарш викладається між двома тонкими вафельними листами й смажиться порційно.

Така страва чудово замінює класичні котлети на вечерю: готується просто, виглядає апетитно, а смакує ще краще — хрумко ззовні, ніжно всередині. Тож сьогодні пропонуємо приготувати саме ліниві бризолі з фаршем і вафлями — без мороки, але з гарантованим результатом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати бризолі з фаршем

Інгредієнти:

вафлі – 1 упаковка;

фарш – 300-400 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком;

сир – 60-80 г (за бажанням);

яйця – 3-4 шт.;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

До фаршу додати потерту цибулю, сіль, перець і за бажанням сир.

Перемішати та викласти на вафлі.

Вмочити бризолі у збиті яйця й обсмажити з обох боків.

Викласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Смачно і в теплому і в холодному вигляді!