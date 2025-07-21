Кабачковые рулетики с "вау-начинкой": рецепт невероятно вкусной закуски (видео)

Идеальный вариант закуски на праздничный стол

Кабачок – универсальный летний овощ с нежным вкусом, который отлично подходит для легких сезонных блюд. Его можно тушить, жарить, запекать или даже превращать в тонкие кабачковые блины с "сюрпризом" внутри — начинкой из сыра, овощей или мяса.

А сегодня предлагаем еще один оригинальный вариант – рулетики из кабачка с сыром. Это отличная закуска для лета: сочная, легкая, ароматная и в то же время очень простая в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить кабачковые рулетики

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

сметана – 1–2 ст. л;

мука – 3–4 ст. л;

укроп – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Для начинки:

плавленый сырок – 2 шт.;

помидор – 1 шт.;

зелень – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – по вкусу.

Шаги приготовления:

Натереть кабачок на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут.

Отжать лишнюю жидкость, добавить яйца, сметану, муку, зелень, соль и перец.

Перемешать тесто до однородной консистенции.

Вылить смесь на пергамент и равномерно распределить. Выпекать в духовке 15–20 минут при 180 °C.

Для начинки натереть сырки, помидор нарезать, измельчить зелень и чеснок, добавить майонез и перемешать.

Выложить начинку на охлажденный лепешку, свернуть в рулет, охладить и нарезать порционно.