Кабачковые рулетики с "вау-начинкой": рецепт невероятно вкусной закуски (видео)
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Идеальный вариант закуски на праздничный стол
Кабачок – универсальный летний овощ с нежным вкусом, который отлично подходит для легких сезонных блюд. Его можно тушить, жарить, запекать или даже превращать в тонкие кабачковые блины с "сюрпризом" внутри — начинкой из сыра, овощей или мяса.
А сегодня предлагаем еще один оригинальный вариант – рулетики из кабачка с сыром. Это отличная закуска для лета: сочная, легкая, ароматная и в то же время очень простая в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить кабачковые рулетики
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- сметана – 1–2 ст. л;
- мука – 3–4 ст. л;
- укроп – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Для начинки:
- плавленый сырок – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- зелень – по вкусу;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – по вкусу.
Шаги приготовления:
Натереть кабачок на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут.
Отжать лишнюю жидкость, добавить яйца, сметану, муку, зелень, соль и перец.
Перемешать тесто до однородной консистенции.
Вылить смесь на пергамент и равномерно распределить. Выпекать в духовке 15–20 минут при 180 °C.
Для начинки натереть сырки, помидор нарезать, измельчить зелень и чеснок, добавить майонез и перемешать.
Выложить начинку на охлажденный лепешку, свернуть в рулет, охладить и нарезать порционно.