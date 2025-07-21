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Краще за "Шарлотку": ці кекси з яблуком рідні з'їдять до останньої крихти

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ніжна випічка з яблуками
Ніжна випічка з яблуками. Фото Скріншот YouTube

Ідеальний десерт до чаю

Яблучний десерт Шарлотка з дитинства знають, мабуть, всі. Проте якщо хочеться чогось порційного, зручно для подачі й не менш смачного — зверніть увагу на рецепт цих кексів. За смаком вони не поступаються Шарлотці, але мають цікавіший вигляд.

Рецептом поділились espreso.tv.

Інгредієнти для кексів з яблуками:

200 г — борошно

2 штуки — курячі яйця

2 штуки — яблука

150 г — цукор

120 г — вершкове масло

50 мл — молоко

1 ч. ложка — розпушувач

1/2 ч. ложки — ванільний цукор

1 ст. ложка — лимонний сік

Дрібка солі

Як приготувати яблучні кекси

1. У миску влийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збийте до пишної маси.

Як приготувати кекси з яблука рецепт

2. Додайте молоко та розтоплене вершкове масло. Продовжуйте збивати.

3. Всипте просіяне борошно та розпушувач, перемішайте пульсуючими рухами міксера до отримання однорідної маси.

4. Очищені від насіння яблука наріжте тонкими пластинками. Полийте скибочки лимонним соком і налийте води так, щоб яблука були в рідині. Поставте в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини.

Кекси з ябулком Шарлотка рецепт

5. У силіконові формочки розподіліть тісто і в кожну вставте скибочки яблук.

Як приготувати Шарлотку у вигляді кексів

6. Випікайте кекси в розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин.

Теги:
#Рецепти #Яблука #Кекс #Шарлотка