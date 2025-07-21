Краще за "Шарлотку": ці кекси з яблуком рідні з'їдять до останньої крихти

Ідеальний десерт до чаю

Яблучний десерт Шарлотка з дитинства знають, мабуть, всі. Проте якщо хочеться чогось порційного, зручно для подачі й не менш смачного — зверніть увагу на рецепт цих кексів. За смаком вони не поступаються Шарлотці, але мають цікавіший вигляд.

Рецептом поділились espreso.tv.

Інгредієнти для кексів з яблуками:

200 г — борошно

2 штуки — курячі яйця

2 штуки — яблука

150 г — цукор

120 г — вершкове масло

50 мл — молоко

1 ч. ложка — розпушувач

1/2 ч. ложки — ванільний цукор

1 ст. ложка — лимонний сік

Дрібка солі

Як приготувати яблучні кекси

1. У миску влийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збийте до пишної маси.

2. Додайте молоко та розтоплене вершкове масло. Продовжуйте збивати.

3. Всипте просіяне борошно та розпушувач, перемішайте пульсуючими рухами міксера до отримання однорідної маси.

4. Очищені від насіння яблука наріжте тонкими пластинками. Полийте скибочки лимонним соком і налийте води так, щоб яблука були в рідині. Поставте в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини.

5. У силіконові формочки розподіліть тісто і в кожну вставте скибочки яблук.

6. Випікайте кекси в розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин.