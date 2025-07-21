Лучше "Шарлотки": эти кексы с яблоком родные съедят до последней крошки
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Идеальный десерт к чаю
Яблочный десерт Шарлотка с детства знают, наверное, все. Но если хочется чего-нибудь порционного, удобно для подачи и не менее вкусного — обратите внимание на рецепт этих кексов. По вкусу они не уступают Шарлотке, но выглядят более интересно.
Рецептом поделились espreso.tv.
Ингредиенты для кексов с яблоками:
200 г — мука
2 штуки — куриные яйца
2 штуки – яблоки
150 г — сахар
120 г — сливочное масло
50 мл — молоко
1 ч. ложка — разрыхлитель
1/2 ч. ложки – ванильный сахар
1 ст. ложка – лимонный сок
Щепотка соли
Как приготовить яблочные кексы
1. В миску влейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до пышной массы.
2. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Продолжайте взбивать.
3. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте пульсирующими движениями миксера до получения однородной массы.
4. Очищенные от семян яблоки нарежьте тонкими пластинками. Полейте ломтики лимонным соком и налейте воды так, чтобы яблоки были в жидкости. Поставьте в микроволновую печь на 2-3 минуты.
5. В силиконовые формочки распределите тесто и в каждый вставьте ломтики яблок.
6. Выпекайте кексы в разогретой до 190 градусов духовке 30-35 минут.