Лучше "Шарлотки": эти кексы с яблоком родные съедят до последней крошки

Идеальный десерт к чаю

Яблочный десерт Шарлотка с детства знают, наверное, все. Но если хочется чего-нибудь порционного, удобно для подачи и не менее вкусного — обратите внимание на рецепт этих кексов. По вкусу они не уступают Шарлотке, но выглядят более интересно.

Рецептом поделились espreso.tv.

Ингредиенты для кексов с яблоками:

200 г — мука

2 штуки — куриные яйца

2 штуки – яблоки

150 г — сахар

120 г — сливочное масло

50 мл — молоко

1 ч. ложка — разрыхлитель

1/2 ч. ложки – ванильный сахар

1 ст. ложка – лимонный сок

Щепотка соли

Как приготовить яблочные кексы

1. В миску влейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до пышной массы.

2. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Продолжайте взбивать.

3. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте пульсирующими движениями миксера до получения однородной массы.

4. Очищенные от семян яблоки нарежьте тонкими пластинками. Полейте ломтики лимонным соком и налейте воды так, чтобы яблоки были в жидкости. Поставьте в микроволновую печь на 2-3 минуты.

5. В силиконовые формочки распределите тесто и в каждый вставьте ломтики яблок.

6. Выпекайте кексы в разогретой до 190 градусов духовке 30-35 минут.