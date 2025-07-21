Не сендвіч, а справжній шедевр: як приготувати кабачки, щоб гості просили добавки

Дуже просто і смачно

Влітку кабачки буквально заполоняють кухні: їх смажать, тушкують, запікають і додають у різноманітні страви. Але серед усього розмаїття рецептів особливо виділяється одна закуска — сендвічі з кабачків. Готується дуже просто, але має неперевершений смак і ефектний вигляд.

Рецептом закуски з кабачків з начинкою поділились "Добрі новини".

Інгредієнти:

2 невеликих кабачки

Сіль, мелений чорний перець за смаком

1 ч. л. приправи "Італійські трави"

Борошно

Рослинна олія для смаження

Трохи свіжого кропу для прикраси

Для начинки:

3 варені яйця

100 г сиру фета

2 зубчики часнику

35 г сметани (не більше, щоб начинка не була рідка)

Трохи кропу

Як приготувати закуску з кабачків: