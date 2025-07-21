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Не сендвіч, а справжній шедевр: як приготувати кабачки, щоб гості просили добавки

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Закуска з кабачків
Закуска з кабачків. Фото noviydoctor.com

Дуже просто і смачно

Влітку кабачки буквально заполоняють кухні: їх смажать, тушкують, запікають і додають у різноманітні страви. Але серед усього розмаїття рецептів особливо виділяється одна закуска — сендвічі з кабачків. Готується дуже просто, але має неперевершений смак і ефектний вигляд.

Рецептом закуски з кабачків з начинкою поділились "Добрі новини".

Інгредієнти:

  • 2 невеликих кабачки
  • Сіль, мелений чорний перець за смаком
  • 1 ч. л. приправи "Італійські трави"
  • Борошно
  • Рослинна олія для смаження
  • Трохи свіжого кропу для прикраси

Для начинки:

  • 3 варені яйця
  • 100 г сиру фета
  • 2 зубчики часнику
  • 35 г сметани (не більше, щоб начинка не була рідка)
  • Трохи кропу

Як приготувати закуску з кабачків:

  1. Кабачки наріжте кружечками товщиною приблизно 7-10 мм. Посоліть, поперчіть та присипте італійськими травами. Залиште кабачки на 10 хвилин, щоб пустили сік.
  2. Кожен шматочок кабачка обваляйте в борошні з обох боків та обсмажте на сковороді з олією з кожного боку, поки не стануть м’якими і з легкою рум’яною скоринкою.
  3. Варені яйця натріть на дрібній тертці. Додайте розкришений сир, натертий часник, дрібно нарізаний кріп і сметану. Маса повинна вийти не рідкою, але якщо начинка вийшла надто суха, можна додати ще трішки сметани.
  4. Коли кабачки трохи охолонуть, на кожен кружечок викладіть приблизно чайну ложку начинки й розрівняйте. Накрийте другим кабачком. Серединку "сендвіча" посипте дрібно нарізаним кропом.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуски