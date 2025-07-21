Не сендвіч, а справжній шедевр: як приготувати кабачки, щоб гості просили добавки
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Дуже просто і смачно
Влітку кабачки буквально заполоняють кухні: їх смажать, тушкують, запікають і додають у різноманітні страви. Але серед усього розмаїття рецептів особливо виділяється одна закуска — сендвічі з кабачків. Готується дуже просто, але має неперевершений смак і ефектний вигляд.
Рецептом закуски з кабачків з начинкою поділились "Добрі новини".
Інгредієнти:
- 2 невеликих кабачки
- Сіль, мелений чорний перець за смаком
- 1 ч. л. приправи "Італійські трави"
- Борошно
- Рослинна олія для смаження
- Трохи свіжого кропу для прикраси
Для начинки:
- 3 варені яйця
- 100 г сиру фета
- 2 зубчики часнику
- 35 г сметани (не більше, щоб начинка не була рідка)
- Трохи кропу
Як приготувати закуску з кабачків:
- Кабачки наріжте кружечками товщиною приблизно 7-10 мм. Посоліть, поперчіть та присипте італійськими травами. Залиште кабачки на 10 хвилин, щоб пустили сік.
- Кожен шматочок кабачка обваляйте в борошні з обох боків та обсмажте на сковороді з олією з кожного боку, поки не стануть м’якими і з легкою рум’яною скоринкою.
- Варені яйця натріть на дрібній тертці. Додайте розкришений сир, натертий часник, дрібно нарізаний кріп і сметану. Маса повинна вийти не рідкою, але якщо начинка вийшла надто суха, можна додати ще трішки сметани.
- Коли кабачки трохи охолонуть, на кожен кружечок викладіть приблизно чайну ложку начинки й розрівняйте. Накрийте другим кабачком. Серединку "сендвіча" посипте дрібно нарізаним кропом.