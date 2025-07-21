Не сэндвич, а настоящий шедевр: как приготовить кабачки, чтобы гости просили добавки

Очень просто и вкусно

Летом кабачки буквально заполоняют кухни: их жарят, тушат, запекают и добавляют в разнообразные блюда. Но среди всего разнообразия рецептов особенно выделяется одна закуска – сэндвичи из кабачков. Блюдо готовится очень просто, но получается фантастически вкусное и эффектное на вид.

Рецептом закуски из кабачков с начинкой поделились "Добрі новини".

Ингредиенты:

2 небольших кабачки

Соль, молотый черный перец по вкусу

1 ч. л. приправы "Итальянские травы"

Мука

Растительное масло для жарки

Немного свежего укропа для украшения

Для начинки:

3 вареных яйца

100 г сыра фета

2 зубчика чеснока

35 г сметаны (не более того, чтобы начинка не была жидкая)

Немного укропа

Как приготовить закуску из кабачков: