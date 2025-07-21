Не сэндвич, а настоящий шедевр: как приготовить кабачки, чтобы гости просили добавки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень просто и вкусно
Летом кабачки буквально заполоняют кухни: их жарят, тушат, запекают и добавляют в разнообразные блюда. Но среди всего разнообразия рецептов особенно выделяется одна закуска – сэндвичи из кабачков. Блюдо готовится очень просто, но получается фантастически вкусное и эффектное на вид.
Рецептом закуски из кабачков с начинкой поделились "Добрі новини".
Ингредиенты:
- 2 небольших кабачки
- Соль, молотый черный перец по вкусу
- 1 ч. л. приправы "Итальянские травы"
- Мука
- Растительное масло для жарки
- Немного свежего укропа для украшения
Для начинки:
- 3 вареных яйца
- 100 г сыра фета
- 2 зубчика чеснока
- 35 г сметаны (не более того, чтобы начинка не была жидкая)
- Немного укропа
Как приготовить закуску из кабачков:
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 7-10 мм. Посолите, поперчите и присыпьте итальянскими травами. Оставьте кабачки на 10 минут, чтобы пустили сок.
- Каждый кусочек кабачка обваляйте в муке с обеих сторон и обжарьте на сковороде с растительным маслом с каждой стороны, пока не станут мягкими и с легкой румяной корочкой.
- Вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте раскрошенный сыр, натертый чеснок, мелко нарезанный укроп и сметану. Масса должна получиться не жидкой, но если начинка вышла слишком сухая, можно добавить еще немного сметаны.
- Когда кабачки немного остынут, на каждый кружочек выложите примерно чайную ложку начинки и разровняйте. Накройте вторым кабачком. Серединку "сэндвича" посыпьте мелко нарезанным укропом.