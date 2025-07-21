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Не сэндвич, а настоящий шедевр: как приготовить кабачки, чтобы гости просили добавки

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Закуска из кабачков
Закуска из кабачков. Фото noviydoctor.com

Очень просто и вкусно

Летом кабачки буквально заполоняют кухни: их жарят, тушат, запекают и добавляют в разнообразные блюда. Но среди всего разнообразия рецептов особенно выделяется одна закуска – сэндвичи из кабачков. Блюдо готовится очень просто, но получается фантастически вкусное и эффектное на вид.

Рецептом закуски из кабачков с начинкой поделились "Добрі новини".

Ингредиенты:

  • 2 небольших кабачки
  • Соль, молотый черный перец по вкусу
  • 1 ч. л. приправы "Итальянские травы"
  • Мука
  • Растительное масло для жарки
  • Немного свежего укропа для украшения

Для начинки:

  • 3 вареных яйца
  • 100 г сыра фета
  • 2 зубчика чеснока
  • 35 г сметаны (не более того, чтобы начинка не была жидкая)
  • Немного укропа

Как приготовить закуску из кабачков:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 7-10 мм. Посолите, поперчите и присыпьте итальянскими травами. Оставьте кабачки на 10 минут, чтобы пустили сок.
  2. Каждый кусочек кабачка обваляйте в муке с обеих сторон и обжарьте на сковороде с растительным маслом с каждой стороны, пока не станут мягкими и с легкой румяной корочкой.
  3. Вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте раскрошенный сыр, натертый чеснок, мелко нарезанный укроп и сметану. Масса должна получиться не жидкой, но если начинка вышла слишком сухая, можно добавить еще немного сметаны.
  4. Когда кабачки немного остынут, на каждый кружочек выложите примерно чайную ложку начинки и разровняйте. Накройте вторым кабачком. Серединку "сэндвича" посыпьте мелко нарезанным укропом.
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#Кабачки #Рецепты #Закуски