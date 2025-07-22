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Печиво "вушка" можна не лише купити: приготуйте ароматну випічку вдома (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже просто, дуже смачно, дуже красиво
Дуже просто, дуже смачно, дуже красиво. Фото instagram.com

Печиво вушка з цукром шарувате всередині, з хрумкою цукровою скоринкою

Печиво "вушка" — це знайомий з дитинства смак, який часто купують до чаю. Воно хрустке, солодке й водночас ніжне. З цього печива навіть готують "ліниві" торти на кшталт "Наполеону", адже воно добре вбирає крем і створює шарувату структуру.

Зазвичай "вушка" купують у магазині, але сьогодні ми пропонуємо приготувати їх власноруч — з мінімумом інгредієнтів і максимумом задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати печива "вушка"

Інгредієнти (~ на 32 шт.):

  • кисломолочний сир – 300 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • сіль – дрібка;
  • вершкове масло – 150 г;
  • борошно – 280–300 г (залежно від вологості сиру);
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • цукор для обсипки – 75 г.

Кроки приготування:

Змішати кисломолочний сир, яйце, ванільний цукор, сіль і м’яке вершкове масло за допомогою блендера до однорідної маси.

Просіяти більшу частину борошна, додати розпушувач і поступово ввести до сирної маси.

Замісити м’яке еластичне тісто, загорнути його в плівку й охолодити в холодильнику щонайменше на годину.

Розкотити половину тіста в пласт товщиною 3–4 мм і вирізати кружальця діаметром 8–9 см.

Обсипати цукром, сформувати вушка (згинанням і притисканням країв), викласти на деко цукровою стороною догори.

Випікати в розігрітій до 180–190 °C духовці близько 20 хвилин до рум’яності.

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#Печиво #Печиво вушка #Готуємо вдома