Печенье "ушки" можно не только купить: приготовьте ароматную выпечку дома (видео)
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Печенье ушки с сахаром слоистое внутри, с хрустящей сахарной корочкой
Печенье "ушки" — это знакомый с детства вкус, который часто покупают в чай. Оно хрустящее, сладкое и одновременно нежное. Из этого печенья даже готовят "ленивые" торты вроде "Наполеона", ведь оно хорошо впитывает крем и создает слоистую структуру.
Обычно "ушки" покупают в магазине, но сегодня мы предлагаем приготовить их собственноручно — с минимумом ингредиентов и максимумом удовольствия. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить печенье "ушки"
Ингредиенты (~ на 32 шт.):
- творог – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- ванильный сахар – 10 г;
- соль – щепотка;
- сливочное масло – 150 г;
- мука – 280–300 г (в зависимости от влажности сыра);
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахар для обсыпки – 75 г.
Шаги приготовления:
Смешать творог, яйцо, ванильный сахар, соль и мягкое сливочное масло с помощью блендера до однородной массы.
Просеять большую часть муки, добавить разрыхлитель и постепенно ввести в творожную массу.
Замесить мягкое эластичное тесто, завернуть его в пленку и охладить в холодильнике не менее часа.
Раскатать половину теста в пласт толщиной 3–4 мм и вырезать кружки диаметром 8–9 см.
Осыпать сахаром, сформировать ушки (сгибанием и прижимом краев), выложить на противень сахарной стороной вверх.
Выпекать в разогретой до 180–190 °C духовке около 20 минут до румяности.