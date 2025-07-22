Печенье "ушки" можно не только купить: приготовьте ароматную выпечку дома (видео)

Печенье ушки с сахаром слоистое внутри, с хрустящей сахарной корочкой

Печенье "ушки" — это знакомый с детства вкус, который часто покупают в чай. Оно хрустящее, сладкое и одновременно нежное. Из этого печенья даже готовят "ленивые" торты вроде "Наполеона", ведь оно хорошо впитывает крем и создает слоистую структуру.

Обычно "ушки" покупают в магазине, но сегодня мы предлагаем приготовить их собственноручно — с минимумом ингредиентов и максимумом удовольствия. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить печенье "ушки"

Ингредиенты (~ на 32 шт.):

творог – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

ванильный сахар – 10 г;

соль – щепотка;

сливочное масло – 150 г;

мука – 280–300 г (в зависимости от влажности сыра);

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар для обсыпки – 75 г.

Шаги приготовления:

Смешать творог, яйцо, ванильный сахар, соль и мягкое сливочное масло с помощью блендера до однородной массы.

Просеять большую часть муки, добавить разрыхлитель и постепенно ввести в творожную массу.

Замесить мягкое эластичное тесто, завернуть его в пленку и охладить в холодильнике не менее часа.

Раскатать половину теста в пласт толщиной 3–4 мм и вырезать кружки диаметром 8–9 см.

Осыпать сахаром, сформировать ушки (сгибанием и прижимом краев), выложить на противень сахарной стороной вверх.

Выпекать в разогретой до 180–190 °C духовке около 20 минут до румяности.