Замість звичайної "шуби" зробіть ліниву: готується втричі швидше, а смак — неймовірний (відео)

Так "Шубу" готувати набагато простіше

Смачні салати — це основа будь-якого застілля. Ми розповідали, як приготувати смачний гуцульський салат під назвою "Шухи". Тепер розповімо, як приготувати "Оселедець під шубою" лінивим способом.

Рецептом поділились у кулінарному блозі alin_withkitchen. Це значно простіше, ніж у класичному варіанті, адже салат не викладається шарами, а просто перемішується.

Інгредієнти:

Оселедець слабосолоний – 1-2 філе

Картопля – 3 шт.

Буряк – 2 шт.

Морква – 1-2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Майонез – 150-200 г

Сіль і перець – до смаку

Спосіб приготування:

Овочі відваріть до готовності. Коли вони охолонуть, почистіть їх від шкірки. Оселедець наріжте маленькими кубиками. Картоплю, буряк і моркву також наріжте кубиками. Цибулю поріжте дрібними шматочками. За бажанням, замаринуйте її заздалегідь в оцті. У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез і обережно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно покрилися соусом. Посоліть і поперчіть до власного смаку. Викладіть салат у красиву тарілку, за бажанням прикрасьте зеленню або додатковим шаром буряка зверху.

Це надзвичайно смачно, а готується значно швидше, ніж класична "Шуба". Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю в духовці.