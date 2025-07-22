Вместо обычной "шубы" сделайте ленивую: готовится втрое быстрее, а вкус — невероятный (видео)
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Так "Шубу" готовить гораздо проще
Вкусные салаты – это основа любого застолья. Мы рассказывали, как приготовить вкусный гуцульский салат под названием "Шухи". Теперь расскажем, как приготовить "Селедку под шубой" ленивым способом.
Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen. Это гораздо проще, чем в классическом варианте, ведь салат не выкладывается слоями, а просто перемешивается.
Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая – 1-2 филе
- Картофель – 3 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Майонез – 150-200 г
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи отварите до готовности. Когда они остынут, почистите их от кожуры.
- Сельдь нарежьте маленькими кубиками. Картошку, свеклу и морковь также нарежьте кубиками.
- Лук порежьте мелкими кусочками. По желанию замаринуйте ее заранее в уксусе.
- В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом.
- Посолите и поперчите по своему вкусу. Выложите салат в красивую тарелку, по желанию украсьте зеленью или дополнительным слоем свеклы сверху.
Это очень вкусно, а готовится гораздо быстрее, чем классическая "Шуба". Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.