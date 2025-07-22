Вместо обычной "шубы" сделайте ленивую: готовится втрое быстрее, а вкус — невероятный (видео)

Так "Шубу" готовить гораздо проще

Вкусные салаты – это основа любого застолья. Мы рассказывали, как приготовить вкусный гуцульский салат под названием "Шухи". Теперь расскажем, как приготовить "Селедку под шубой" ленивым способом.

Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen. Это гораздо проще, чем в классическом варианте, ведь салат не выкладывается слоями, а просто перемешивается.

Ингредиенты:

Сельдь слабосоленая – 1-2 филе

Картофель – 3 шт.

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 150-200 г

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи отварите до готовности. Когда они остынут, почистите их от кожуры. Сельдь нарежьте маленькими кубиками. Картошку, свеклу и морковь также нарежьте кубиками. Лук порежьте мелкими кусочками. По желанию замаринуйте ее заранее в уксусе. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом. Посолите и поперчите по своему вкусу. Выложите салат в красивую тарелку, по желанию украсьте зеленью или дополнительным слоем свеклы сверху.

Это очень вкусно, а готовится гораздо быстрее, чем классическая "Шуба". Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку в духовке.