Тушеные кабачки с филе под нежным соусом: простой рецепт для летнего ужина
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Готовится за считанные минуты
Летом часто не хочется долго стоять у плиты. Поэтому быстрые в приготовлении блюда пользуются особой популярностью. Одно из таких — тушеные кабачки с курятиной. Достаточно подготовить продукты, и буквально за 10-15 минут у вас на столе будет аппетитное блюдо, которое подойдет как для семейного обеда, так и для быстрого ужина.
Рецептом тушеных кабачков с курятиной под сливочным соусом поделилась блогерша tsekova_tonya в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе 200-300 г
- кабачок 1 шт.
- чеснок 1 зубчик
- специи по вкусу
- сметана или плавленый сыр 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте кубиками, обжарьте.
2. Кабачок также нарежьте кубиком, добавьте на сковороду к филе и обжарьте.
3. Добавьте измельченный чеснок.
4. Добавьте сметану или плавленый сыр, специи, перемешайте.
5. Тушите до готовности. В конце украсьте зеленью.
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