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Тушеные кабачки с филе под нежным соусом: простой рецепт для летнего ужина

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Кабачки с мясом – это очень вкусно
Кабачки с мясом – это очень вкусно. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовится за считанные минуты

Летом часто не хочется долго стоять у плиты. Поэтому быстрые в приготовлении блюда пользуются особой популярностью. Одно из таких — тушеные кабачки с курятиной. Достаточно подготовить продукты, и буквально за 10-15 минут у вас на столе будет аппетитное блюдо, которое подойдет как для семейного обеда, так и для быстрого ужина.

Рецептом тушеных кабачков с курятиной под сливочным соусом поделилась блогерша tsekova_tonya в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе 200-300 г
  • кабачок 1 шт.
  • чеснок 1 зубчик
  • специи по вкусу
  • сметана или плавленый сыр 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиками, обжарьте.

2. Кабачок также нарежьте кубиком, добавьте на сковороду к филе и обжарьте.

3. Добавьте измельченный чеснок.

4. Добавьте сметану или плавленый сыр, специи, перемешайте.

5. Тушите до готовности. В конце украсьте зеленью.

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Теги:
#Кабачки #Рецепты #Куриное филе