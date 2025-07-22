Тушеные кабачки с филе под нежным соусом: простой рецепт для летнего ужина

Готовится за считанные минуты

Летом часто не хочется долго стоять у плиты. Поэтому быстрые в приготовлении блюда пользуются особой популярностью. Одно из таких — тушеные кабачки с курятиной. Достаточно подготовить продукты, и буквально за 10-15 минут у вас на столе будет аппетитное блюдо, которое подойдет как для семейного обеда, так и для быстрого ужина.

Рецептом тушеных кабачков с курятиной под сливочным соусом поделилась блогерша tsekova_tonya в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе 200-300 г

кабачок 1 шт.

чеснок 1 зубчик

специи по вкусу

сметана или плавленый сыр 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиками, обжарьте.

2. Кабачок также нарежьте кубиком, добавьте на сковороду к филе и обжарьте.

3. Добавьте измельченный чеснок.

4. Добавьте сметану или плавленый сыр, специи, перемешайте.

5. Тушите до готовности. В конце украсьте зеленью.

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