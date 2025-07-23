Курячий бульйон вийде ще смачнішим: як приготувати його з часниковими галушками (відео)
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Курячий бульйон — це класична страва, яку готують у багатьох родинах. Його подають із локшиною, рисом або просто з зеленню й грінками, особливо коли хочеться чогось легкого й поживного.
Але сьогодні ми пропонуємо зробити цей суп ще смачнішим і ситнішим, приготувавши його з ніжними домашніми галушками. Така подача додасть традиційному бульйону нових фарб і зробить страву особливо домашньою та затишною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".
Як приготувати курячий суп з галушками
Інгредієнти:
- курячі стегна – 2 шт.;
- картопля – 3–4 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
- зелень – для подачі;
- борошно – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- сіль – ⅓ ч. л.;
- рослинна олія – 1 ст. л.;
- вода – 1 ст. л.;
- часник – 2–3 зубчики;
- кріп – невеликий пучок;
- олія – 2 ч. л.;
Кроки приготування:
- Зварити бульйон з курячих стегон.
- Вийняти м’ясо, обскубати на шматочки.
- Обсмажити натерту моркву та подрібнену цибулю до золотистого кольору.
- Додати до бульйону картоплю, м’ясо та засмажку, варити до готовності овочів.
- Приготувати тісто з яйця, борошна, солі, води та олії.
- Змішати для начинки подрібнений часник і кріп з олією, змастити тісто, згорнути в рулет, нарізати галушки та додати їх у суп за 5–7 хвилин до готовності.