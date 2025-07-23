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Курячий бульйон вийде ще смачнішим: як приготувати його з часниковими галушками (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжний, ситний, апетитний
Ніжний, ситний, апетитний. Фото instagram.com

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Курячий бульйон — це класична страва, яку готують у багатьох родинах. Його подають із локшиною, рисом або просто з зеленню й грінками, особливо коли хочеться чогось легкого й поживного.

Але сьогодні ми пропонуємо зробити цей суп ще смачнішим і ситнішим, приготувавши його з ніжними домашніми галушками. Така подача додасть традиційному бульйону нових фарб і зробить страву особливо домашньою та затишною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".

Як приготувати курячий суп з галушками

Інгредієнти:

  • курячі стегна – 2 шт.;
  • картопля – 3–4 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;
  • зелень – для подачі;
  • борошно – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль – ⅓ ч. л.;
  • рослинна олія – 1 ст. л.;
  • вода – 1 ст. л.;
  • часник – 2–3 зубчики;
  • кріп – невеликий пучок;
  • олія – 2 ч. л.;

Кроки приготування:

  1. Зварити бульйон з курячих стегон.
  2. Вийняти м’ясо, обскубати на шматочки.
  3. Обсмажити натерту моркву та подрібнену цибулю до золотистого кольору.
  4. Додати до бульйону картоплю, м’ясо та засмажку, варити до готовності овочів.
  5. Приготувати тісто з яйця, борошна, солі, води та олії.
  6. Змішати для начинки подрібнений часник і кріп з олією, змастити тісто, згорнути в рулет, нарізати галушки та додати їх у суп за 5–7 хвилин до готовності.
Теги:
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