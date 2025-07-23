Курячий бульйон вийде ще смачнішим: як приготувати його з часниковими галушками (відео)

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Курячий бульйон — це класична страва, яку готують у багатьох родинах. Його подають із локшиною, рисом або просто з зеленню й грінками, особливо коли хочеться чогось легкого й поживного.

Але сьогодні ми пропонуємо зробити цей суп ще смачнішим і ситнішим, приготувавши його з ніжними домашніми галушками. Така подача додасть традиційному бульйону нових фарб і зробить страву особливо домашньою та затишною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".

Як приготувати курячий суп з галушками

Інгредієнти:

курячі стегна – 2 шт.;

картопля – 3–4 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець, спеції – за смаком;

зелень – для подачі;

борошно – 100 г;

яйце – 1 шт.;

сіль – ⅓ ч. л.;

рослинна олія – 1 ст. л.;

вода – 1 ст. л.;

часник – 2–3 зубчики;

кріп – невеликий пучок;

олія – 2 ч. л.;

Кроки приготування: