Куриный бульон получится еще вкуснее: как приготовить его с чесночными клецками (видео)
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Понравится всей семье
Куриный бульон – это классическое блюдо, которое готовят во многих семьях. Его подают с лапшой, рисом или просто с зеленью и гренками, особенно когда хочется чего-нибудь легкого и питательного.
Но сегодня мы предлагаем сделать этот суп еще более вкусным и сытным, приготовив его с нежными домашними клецками. Такая подача придаст традиционному бульону новые краски и сделает блюдо особенно домашним и уютным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".
Как приготовить куриный суп с клецками
Ингредиенты:
- куриные бедра – 2 шт.;
- картофель – 3–4 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- зелень – для подачи;
- мука – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – ⅓ ч. л.;
- растительное масло – 1 ст.
- вода – 1 ст.
- чеснок – 2–3 зубчика;
- укроп – небольшой пучок;
- масло – 2 ч. л.;
Шаги приготовления:
- Сварить бульон из куриных бедер.
- Вынуть мясо, разобрать на кусочки.
- Обжарить натертую морковь и измельченный лук до золотистого цвета.
- Добавить в бульон картофель, мясо и зажарку, варить до готовности овощей.
- Приготовить тесто из яйца, муки, соли, воды и растительного масла.
- Смешать для начинки измельченный чеснок и укроп с растительным маслом, смазать тесто, свернуть в рулет, нарезать клецки и добавить их в суп за 5–7 минут до готовности.