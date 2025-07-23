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Куриный бульон получится еще вкуснее: как приготовить его с чесночными клецками (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный, сытный, аппетитный
Нежный, сытный, аппетитный. Фото instagram.com

Понравится всей семье

Куриный бульон – это классическое блюдо, которое готовят во многих семьях. Его подают с лапшой, рисом или просто с зеленью и гренками, особенно когда хочется чего-нибудь легкого и питательного.

Но сегодня мы предлагаем сделать этот суп еще более вкусным и сытным, приготовив его с нежными домашними клецками. Такая подача придаст традиционному бульону новые краски и сделает блюдо особенно домашним и уютным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".

Как приготовить куриный суп с клецками

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 2 шт.;
  • картофель – 3–4 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • зелень – для подачи;
  • мука – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – ⅓ ч. л.;
  • растительное масло – 1 ст.
  • вода – 1 ст.
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • укроп – небольшой пучок;
  • масло – 2 ч. л.;

Шаги приготовления:

  1. Сварить бульон из куриных бедер.
  2. Вынуть мясо, разобрать на кусочки.
  3. Обжарить натертую морковь и измельченный лук до золотистого цвета.
  4. Добавить в бульон картофель, мясо и зажарку, варить до готовности овощей.
  5. Приготовить тесто из яйца, муки, соли, воды и растительного масла.
  6. Смешать для начинки измельченный чеснок и укроп с растительным маслом, смазать тесто, свернуть в рулет, нарезать клецки и добавить их в суп за 5–7 минут до готовности.
Теги:
#Курица #бульон #Галушки #Готовим дома