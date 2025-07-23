Куриный бульон получится еще вкуснее: как приготовить его с чесночными клецками (видео)

Понравится всей семье

Куриный бульон – это классическое блюдо, которое готовят во многих семьях. Его подают с лапшой, рисом или просто с зеленью и гренками, особенно когда хочется чего-нибудь легкого и питательного.

Но сегодня мы предлагаем сделать этот суп еще более вкусным и сытным, приготовив его с нежными домашними клецками. Такая подача придаст традиционному бульону новые краски и сделает блюдо особенно домашним и уютным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".

Как приготовить куриный суп с клецками

Ингредиенты:

куриные бедра – 2 шт.;

картофель – 3–4 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

соль, перец, специи – по вкусу;

зелень – для подачи;

мука – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – ⅓ ч. л.;

растительное масло – 1 ст.

вода – 1 ст.

чеснок – 2–3 зубчика;

укроп – небольшой пучок;

масло – 2 ч. л.;

Шаги приготовления: