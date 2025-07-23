Вийде ще смачнішою за просто відварену: з чим приготувати молоду картоплю (відео)
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Ця страва допоможе, якщо потрібно приготувати щось смачне і ситне для всієї родини нашвидкуруч
Молода картопля — це один із найулюбленіших сезонних овочів, який славиться своєю ніжною текстурою та солодкуватим смаком. Найчастіше її запікають із травами, смажать на пательні або відварюють у мундирі.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ще смачніший варіант — ароматну молоду картоплю з куркою, запечену до рум’яної скоринки. Така страва не потребує складних інгредієнтів, а результат обов’язково потішить всю родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати молоду картоплю з куркою
Інгредієнти:
- молода картопля – 800 г;
- цибуля – 1–2 шт.;
- сметана – 120 г;
- куряче філе – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- копчена паприка – за смаком;
- кріп – за смаком.
Кроки приготування:
Відварити молоду картоплю до готовності.
Нарізати цибулю та куряче філе кубиками.
Обсмажити цибулю з куркою до золотистого кольору.
Додати сіль, копчену паприку та сметану, перемішати.
Додати до сковорідки варену картоплю, об’єднати всі інгредієнти.
Посипати подрібненим кропом і подавати до столу.