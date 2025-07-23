Вийде ще смачнішою за просто відварену: з чим приготувати молоду картоплю (відео)

Ця страва допоможе, якщо потрібно приготувати щось смачне і ситне для всієї родини нашвидкуруч

Молода картопля — це один із найулюбленіших сезонних овочів, який славиться своєю ніжною текстурою та солодкуватим смаком. Найчастіше її запікають із травами, смажать на пательні або відварюють у мундирі.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ще смачніший варіант — ароматну молоду картоплю з куркою, запечену до рум’яної скоринки. Така страва не потребує складних інгредієнтів, а результат обов’язково потішить всю родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати молоду картоплю з куркою

Інгредієнти:

молода картопля – 800 г;

цибуля – 1–2 шт.;

сметана – 120 г;

куряче філе – 1 шт.;

сіль – за смаком;

копчена паприка – за смаком;

кріп – за смаком.

Кроки приготування:

Відварити молоду картоплю до готовності.

Нарізати цибулю та куряче філе кубиками.

Обсмажити цибулю з куркою до золотистого кольору.

Додати сіль, копчену паприку та сметану, перемішати.

Додати до сковорідки варену картоплю, об’єднати всі інгредієнти.

Посипати подрібненим кропом і подавати до столу.