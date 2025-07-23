Получится еще вкуснее просто отварного: с чем приготовить молодой картофель (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это блюдо поможет, если нужно приготовить что-то вкусное и сытное для всей семьи на скорую руку
Молодой картофель – это один из самых любимых сезонных овощей, славящийся своей нежной текстурой и сладковатым вкусом. Чаще ее запекают с травами, жарят на сковороде или отваривают в мундире.
Но сегодня мы предлагаем приготовить еще более вкусный вариант — ароматный молодой картофель с курицей, запеченный до румяной корочки. Такое блюдо не нуждается в сложных ингредиентах, а результат обязательно порадует всю семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить картофель с курицей
Ингредиенты:
- молодой картофель – 800 г;
- лук – 1–2 шт.;
- сметана – 120 г;
- куриное филе – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- копченая паприка – по вкусу;
- укроп – по вкусу.
Шаги приготовления:
Отварить молодой картофель до готовности.
Порезать лук и куриное филе кубиками.
Обжарить лук с курицей до золотистого цвета.
Добавить соль, копченую паприку и сметану, перемешать.
Добавить к сковороде вареный картофель, объединить все ингредиенты.
Посыпать измельченным укропом и подавать на стол.