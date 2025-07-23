Получится еще вкуснее просто отварного: с чем приготовить молодой картофель (видео)

Это блюдо поможет, если нужно приготовить что-то вкусное и сытное для всей семьи на скорую руку

Молодой картофель – это один из самых любимых сезонных овощей, славящийся своей нежной текстурой и сладковатым вкусом. Чаще ее запекают с травами, жарят на сковороде или отваривают в мундире.

Но сегодня мы предлагаем приготовить еще более вкусный вариант — ароматный молодой картофель с курицей, запеченный до румяной корочки. Такое блюдо не нуждается в сложных ингредиентах, а результат обязательно порадует всю семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить картофель с курицей

Ингредиенты:

молодой картофель – 800 г;

лук – 1–2 шт.;

сметана – 120 г;

куриное филе – 1 шт.;

соль – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

укроп – по вкусу.

Шаги приготовления:

Отварить молодой картофель до готовности.

Порезать лук и куриное филе кубиками.

Обжарить лук с курицей до золотистого цвета.

Добавить соль, копченую паприку и сметану, перемешать.

Добавить к сковороде вареный картофель, объединить все ингредиенты.

Посыпать измельченным укропом и подавать на стол.