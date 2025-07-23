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Простіше не буває: рецепт запіканки з кабачка та сиру, яку приготує навіть школяр

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачна та корисна запіканка із сезонних продуктів
Смачна та корисна запіканка із сезонних продуктів. Фото telegraf.com.ua

Можна готувати і на обід, і на вечерю

Коли немає сил та часу на приготування складних страв, на допомогу приходять рецепти запіканок. Ця — саме така. Мінімум рухів, прості продукти, і ніякої гори посуду. Просто змішайте інгредієнти, відправте в духовку — і через півгодини у вас на столі ароматна, ситна та корисна страва.

Рецептом швидкої запіканки з кабачка із сиром поділилася блогер piekniejemy.dietetyka в Instagram.

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 200 г зернистого сиру
  • 0.5 кабачка
  • 1 помідор
  • сіль та перець на смак
  • 2 ст.л. рослинної або оливкової олії
  • 4 ст.л. тертого твердого сиру

Як приготувати запіканку з кабачком

1. Розігрійте духовку до 180 °C.

2. Наріжте кабачок і помідор, посоліть і відкладіть на деякий час, видаліть зайву воду.

3. У форму для запікання вибийте яйця, додайте сир, овочі, сіль, перець, олію та перемішайте.

4. Зверху посипте натертим сиром.

5. Випікайте 35-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної запіканки, якою можна замінити сирники.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Сир #Запіканка