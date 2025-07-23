Простіше не буває: рецепт запіканки з кабачка та сиру, яку приготує навіть школяр
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Можна готувати і на обід, і на вечерю
Коли немає сил та часу на приготування складних страв, на допомогу приходять рецепти запіканок. Ця — саме така. Мінімум рухів, прості продукти, і ніякої гори посуду. Просто змішайте інгредієнти, відправте в духовку — і через півгодини у вас на столі ароматна, ситна та корисна страва.
Рецептом швидкої запіканки з кабачка із сиром поділилася блогер piekniejemy.dietetyka в Instagram.
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 200 г зернистого сиру
- 0.5 кабачка
- 1 помідор
- сіль та перець на смак
- 2 ст.л. рослинної або оливкової олії
- 4 ст.л. тертого твердого сиру
Як приготувати запіканку з кабачком
1. Розігрійте духовку до 180 °C.
2. Наріжте кабачок і помідор, посоліть і відкладіть на деякий час, видаліть зайву воду.
3. У форму для запікання вибийте яйця, додайте сир, овочі, сіль, перець, олію та перемішайте.
4. Зверху посипте натертим сиром.
5. Випікайте 35-40 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирної запіканки, якою можна замінити сирники.