Проще не бывает: рецепт запеканки из кабачка и творога, которую приготовит даже школьник

Можно готовить и на обед, и на ужин

Когда нет сил и времени на приготовление сложных блюд, на помощь приходят рецепты запеканок. Эта — именно такая. Минимум движений, простые продукты, и никакой горы посуды. Просто смешайте ингредиенты, отправьте в духовку — и через полчаса у вас на столе ароматное, сытное и полезное блюдо.

Рецептом быстрой запеканки из кабачка с творогом поделилась блогер piekniejemy.dietetyka в Instagram.

Ингредиенты:

4 яйца

200 г. зернистого творога

0.5 кабачка

1 помидор

соль и перец по вкусу

2 с.л. растительного или оливкового масла

4 столовые ложки тертого твердого сыра

Как приготовить быструю запеканку с кабачком

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Нарежьте кабачок и помидор, посолите и отложите на время, удалите лишнюю воду.

3. В форму для запекания выбейте яйца, добавьте творог, овощи, соль, перец, масло и перемешайте.

4. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.

5. Выпекайте 35-40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной запеканки, которой можно заменить сырники.