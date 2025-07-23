Проще не бывает: рецепт запеканки из кабачка и творога, которую приготовит даже школьник
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Можно готовить и на обед, и на ужин
Когда нет сил и времени на приготовление сложных блюд, на помощь приходят рецепты запеканок. Эта — именно такая. Минимум движений, простые продукты, и никакой горы посуды. Просто смешайте ингредиенты, отправьте в духовку — и через полчаса у вас на столе ароматное, сытное и полезное блюдо.
Рецептом быстрой запеканки из кабачка с творогом поделилась блогер piekniejemy.dietetyka в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 200 г. зернистого творога
- 0.5 кабачка
- 1 помидор
- соль и перец по вкусу
- 2 с.л. растительного или оливкового масла
- 4 столовые ложки тертого твердого сыра
Как приготовить быструю запеканку с кабачком
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Нарежьте кабачок и помидор, посолите и отложите на время, удалите лишнюю воду.
3. В форму для запекания выбейте яйца, добавьте творог, овощи, соль, перец, масло и перемешайте.
4. Сверху посыпьте натертым твердым сыром.
5. Выпекайте 35-40 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом творожной запеканки, которой можно заменить сырники.