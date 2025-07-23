Такі кабачкові палички з'їдаються за хвилину: у якому клярі їх приготувати (відео)

Закуска з ніжним соусом та приємним хрускотом

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який ідеально підходить для літніх страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати й навіть маринувати.

Серед найпопулярніших варіантів — кабачкова запіканка, яка поєднує в собі простоту приготування та приємний смак. А сьогодні ми пропонуємо дещо нове — апетитну закуску з кабачкових паличок, які стануть чудовою ідеєю для легкої вечері або перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати кабачкові палички у клярі

Інгредієнти:

кабачки (невеликі) – 2 шт;

сіль – за смаком;

борошно – для панірування;

яйця – 1-2 шт;

панірувальні сухарі – 8 ст.л;

сир твердий (наприклад, пармезан) – 30 г;

часник сухий – 1 ч.л;

паприка – 1 ч.л;

італійські трави (орегано) – 1 ч.л;

сметана – 150 г;

часник – 2 зубчики;

кріп – за смаком.

Кроки приготування: