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Такі кабачкові палички з'їдаються за хвилину: у якому клярі їх приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Гранично проста у приготуванні страва
Гранично проста у приготуванні страва. Фото instagram.com

Закуска з ніжним соусом та приємним хрускотом

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який ідеально підходить для літніх страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати й навіть маринувати.

Серед найпопулярніших варіантів — кабачкова запіканка, яка поєднує в собі простоту приготування та приємний смак. А сьогодні ми пропонуємо дещо нове — апетитну закуску з кабачкових паличок, які стануть чудовою ідеєю для легкої вечері або перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати кабачкові палички у клярі

Інгредієнти:

  • кабачки (невеликі) – 2 шт;
  • сіль – за смаком;
  • борошно – для панірування;
  • яйця – 1-2 шт;
  • панірувальні сухарі – 8 ст.л;
  • сир твердий (наприклад, пармезан) – 30 г;
  • часник сухий – 1 ч.л;
  • паприка – 1 ч.л;
  • італійські трави (орегано) – 1 ч.л;
  • сметана – 150 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • кріп – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Нарізати кабачки брусочками, посолити й залишити на 10–15 хвилин, щоб виділилася зайва рідина.
  2. Змішати панірувальні сухарі, натертий сир, сухий часник, паприку та італійські трави.
  3. Підготувати окремі тарілки з борошном та збитими яйцями.
  4. Обсушити кабачки, обкачати кожен брусочок спочатку в борошні, потім у яйці, а потім у панірувальній суміші.
  5. Викласти кабачки на деко з пергаментом і запікати при 200 °C 15–20 хвилин (режим верх-низ, за бажанням увімкнути конвекцію наприкінці).
  6. Для соусу змішати сметану з подрібненим часником і кропом, за потреби посолити.
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#Кабачки #Закуска #Готуємо вдома