Такі кабачкові палички з'їдаються за хвилину: у якому клярі їх приготувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Закуска з ніжним соусом та приємним хрускотом
Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який ідеально підходить для літніх страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати й навіть маринувати.
Серед найпопулярніших варіантів — кабачкова запіканка, яка поєднує в собі простоту приготування та приємний смак. А сьогодні ми пропонуємо дещо нове — апетитну закуску з кабачкових паличок, які стануть чудовою ідеєю для легкої вечері або перекусу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".
Як приготувати кабачкові палички у клярі
Інгредієнти:
- кабачки (невеликі) – 2 шт;
- сіль – за смаком;
- борошно – для панірування;
- яйця – 1-2 шт;
- панірувальні сухарі – 8 ст.л;
- сир твердий (наприклад, пармезан) – 30 г;
- часник сухий – 1 ч.л;
- паприка – 1 ч.л;
- італійські трави (орегано) – 1 ч.л;
- сметана – 150 г;
- часник – 2 зубчики;
- кріп – за смаком.
Кроки приготування:
- Нарізати кабачки брусочками, посолити й залишити на 10–15 хвилин, щоб виділилася зайва рідина.
- Змішати панірувальні сухарі, натертий сир, сухий часник, паприку та італійські трави.
- Підготувати окремі тарілки з борошном та збитими яйцями.
- Обсушити кабачки, обкачати кожен брусочок спочатку в борошні, потім у яйці, а потім у панірувальній суміші.
- Викласти кабачки на деко з пергаментом і запікати при 200 °C 15–20 хвилин (режим верх-низ, за бажанням увімкнути конвекцію наприкінці).
- Для соусу змішати сметану з подрібненим часником і кропом, за потреби посолити.