Навіть магазинні пельмені будуть значно смачнішими: ось як їх треба готувати
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Готується просто, а виходить неймовірно смачно
Зазвичай пельмені варять і подають зі сметаною, маслом чи кетчупом. Але якщо хочеться різноманітності, цю звичну страву легко перетворити на оригінальнішу.
Блогер з Instagram schnelle_alltagsgerichte пропонує готувати тортеліні у вершковому соусі з шинкою. Цей рецепт легко адаптувати: замість тортеліні чудово підійдуть невеликі пельмені. У вершковому соусі з шинкою та сиром вони виходять особливо ніжними.
Інгредієнти:
- 400 г заморожених пельменів чи тортеліні
- 1 цибулина
- 250 г вареної шинки
- 250 мл вершків
- 50 г тертого сиру
- 1 ст. л. вершкового масла (приблизно 15 г)
- Сіль та перець на смак
- Опціонально: 1 яєчний жовток додати у вершки
Як приготувати пельмені у вершковому соусі з шинкою
1. Приготуйте пельмені згідно з інструкцією на упаковці.
2. Розтопіть масло й обсмажте цибулю до прозорості.
3. Додайте нарізану соломкою шинку й обсмажте.
4. Влийте вершки, приправте та доведіть до кипіння.
5. Викладіть пельмені у соус.
6. Додайте натертий сир і все перемішайте.