Навіть магазинні пельмені будуть значно смачнішими: ось як їх треба готувати

Готується просто, а виходить неймовірно смачно

Зазвичай пельмені варять і подають зі сметаною, маслом чи кетчупом. Але якщо хочеться різноманітності, цю звичну страву легко перетворити на оригінальнішу.

Блогер з Instagram schnelle_alltagsgerichte пропонує готувати тортеліні у вершковому соусі з шинкою. Цей рецепт легко адаптувати: замість тортеліні чудово підійдуть невеликі пельмені. У вершковому соусі з шинкою та сиром вони виходять особливо ніжними.

Інгредієнти:

400 г заморожених пельменів чи тортеліні

1 цибулина

250 г вареної шинки

250 мл вершків

50 г тертого сиру

1 ст. л. вершкового масла (приблизно 15 г)

Сіль та перець на смак

Опціонально: 1 яєчний жовток додати у вершки

Як приготувати пельмені у вершковому соусі з шинкою

1. Приготуйте пельмені згідно з інструкцією на упаковці.

2. Розтопіть масло й обсмажте цибулю до прозорості.

3. Додайте нарізану соломкою шинку й обсмажте.

4. Влийте вершки, приправте та доведіть до кипіння.

5. Викладіть пельмені у соус.

6. Додайте натертий сир і все перемішайте.