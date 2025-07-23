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Навіть магазинні пельмені будуть значно смачнішими: ось як їх треба готувати

Автор
Наталя Граковська
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Домашні точно попросять добавки
Домашні точно попросять добавки. Фото Freepik/ШІ

Готується просто, а виходить неймовірно смачно

Зазвичай пельмені варять і подають зі сметаною, маслом чи кетчупом. Але якщо хочеться різноманітності, цю звичну страву легко перетворити на оригінальнішу.

Блогер з Instagram schnelle_alltagsgerichte пропонує готувати тортеліні у вершковому соусі з шинкою. Цей рецепт легко адаптувати: замість тортеліні чудово підійдуть невеликі пельмені. У вершковому соусі з шинкою та сиром вони виходять особливо ніжними.

Інгредієнти:

  • 400 г заморожених пельменів чи тортеліні
  • 1 цибулина
  • 250 г вареної шинки
  • 250 мл вершків
  • 50 г тертого сиру
  • 1 ст. л. вершкового масла (приблизно 15 г)
  • Сіль та перець на смак
  • Опціонально: 1 яєчний жовток додати у вершки

Як приготувати пельмені у вершковому соусі з шинкою

1. Приготуйте пельмені згідно з інструкцією на упаковці.

2. Розтопіть масло й обсмажте цибулю до прозорості.

3. Додайте нарізану соломкою шинку й обсмажте.

4. Влийте вершки, приправте та доведіть до кипіння.

Як смачно приготувати пельмені

5. Викладіть пельмені у соус.

Як приготувати пельмені у вершковому соусі.

6. Додайте натертий сир і все перемішайте.

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#Рецепти #Пельмені #Соуси