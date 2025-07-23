Даже магазинные пельмени будут значительно вкуснее: вот как их нужно готовить

Готовится просто, а получается неимоверно вкусно

Обычно пельмени варят и подают со сметаной, маслом или кетчупом. Но если хочется разнообразия, это привычное блюдо легко превратить в более оригинальное.

Блогер из Instagram schnelle_alltagsgerichte предлагает готовить тортеллини в сливочном соусе с ветчиной. Этот рецепт легко адаптировать: вместо тортеллини отлично подойдут небольшие пельмени. В сливочном соусе с ветчиной и сыром они получаются особенно нежными.

Ингредиенты:

400 г замороженных пельменей или тортеллини

1 луковица

250 г вареной ветчины

250 мл сливок

50 г тертого сыра

1 ст. л. сливочного масла (примерно 15 г)

Соль и перец на вкус

Опционально: 1 яичный желток добавить в сливки

Как приготовить пельмени в сливочном соусе с ветчиной

1. Приготовьте пельмени согласно инструкции на упаковке.

2. Растопите масло и обжарьте лук до прозрачности.

3. Добавьте нарезанную соломкой ветчину и обжарьте.

4. Влейте сливки, приправьте и доведите до кипения.

5. Выложите пельмени в соус.

6. Добавьте сыр и все перемешайте. Готовое блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.