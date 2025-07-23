Даже магазинные пельмени будут значительно вкуснее: вот как их нужно готовить
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Готовится просто, а получается неимоверно вкусно
Обычно пельмени варят и подают со сметаной, маслом или кетчупом. Но если хочется разнообразия, это привычное блюдо легко превратить в более оригинальное.
Блогер из Instagram schnelle_alltagsgerichte предлагает готовить тортеллини в сливочном соусе с ветчиной. Этот рецепт легко адаптировать: вместо тортеллини отлично подойдут небольшие пельмени. В сливочном соусе с ветчиной и сыром они получаются особенно нежными.
Ингредиенты:
- 400 г замороженных пельменей или тортеллини
- 1 луковица
- 250 г вареной ветчины
- 250 мл сливок
- 50 г тертого сыра
- 1 ст. л. сливочного масла (примерно 15 г)
- Соль и перец на вкус
- Опционально: 1 яичный желток добавить в сливки
Как приготовить пельмени в сливочном соусе с ветчиной
1. Приготовьте пельмени согласно инструкции на упаковке.
2. Растопите масло и обжарьте лук до прозрачности.
3. Добавьте нарезанную соломкой ветчину и обжарьте.
4. Влейте сливки, приправьте и доведите до кипения.
5. Выложите пельмени в соус.
6. Добавьте сыр и все перемешайте. Готовое блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.