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Даже магазинные пельмени будут значительно вкуснее: вот как их нужно готовить

Автор
Наталья Граковская
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Домашние точно попросят добавки
Домашние точно попросят добавки. Фото Freepik/ИИ

Готовится просто, а получается неимоверно вкусно

Обычно пельмени варят и подают со сметаной, маслом или кетчупом. Но если хочется разнообразия, это привычное блюдо легко превратить в более оригинальное.

Блогер из Instagram schnelle_alltagsgerichte предлагает готовить тортеллини в сливочном соусе с ветчиной. Этот рецепт легко адаптировать: вместо тортеллини отлично подойдут небольшие пельмени. В сливочном соусе с ветчиной и сыром они получаются особенно нежными.

Ингредиенты:

  • 400 г замороженных пельменей или тортеллини
  • 1 луковица
  • 250 г вареной ветчины
  • 250 мл сливок
  • 50 г тертого сыра
  • 1 ст. л. сливочного масла (примерно 15 г)
  • Соль и перец на вкус
  • Опционально: 1 яичный желток добавить в сливки

Как приготовить пельмени в сливочном соусе с ветчиной

1. Приготовьте пельмени согласно инструкции на упаковке.

2. Растопите масло и обжарьте лук до прозрачности.

3. Добавьте нарезанную соломкой ветчину и обжарьте.

4. Влейте сливки, приправьте и доведите до кипения.

Как вкусно приготовить пельмени

5. Выложите пельмени в соус.

Как приготовить пельмени в сливочном соусе

6. Добавьте сыр и все перемешайте. Готовое блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

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#Рецепты #Пельмени #Соусы