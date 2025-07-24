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Не оладьями едиными: как приготовить тонкие блины из кабачков (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные, красивые, вкусные, полезные для всей семьи
Нежные, красивые, вкусные, полезные для всей семьи. Фото instagram.com

Готовятся очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

Кабачок – это нежный и сочный овощ, который часто используют в разнообразных блюдах. Его можно тушить, жарить, запекать – например, вкусные кабачки с картофелем и лимоном, которые получаются нежными и ароматными.

Сегодня же мы предлагаем приготовить тонкие кабачковые блины — легкие, воздушные и вкуснейшие, которые станут прекрасной альтернативой классическим блинам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kichengigo".

Как приготовить блинчики из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 3–4 ст. л.;
  • масло – для жарки;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • лук – 1 шт.;
  • зелень – пучок;
  • соль, перец – по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Натереть кабачок на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут.
  2. Отжать лишнюю жидкость из кабачка.
  3. Добавить яйца, муку, измельченный чеснок, натертый лук и зелень.
  4. Приправить смесь солью, перцем и хорошо перемешать до однородности.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом, наливать тонким слоем тесто и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Подавать теплыми – с солеными начинками, соусом или сметаной.
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#Кабачки #Блины #Готовим дома