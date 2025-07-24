Не оладьями едиными: как приготовить тонкие блины из кабачков (видео)
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Готовятся очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике
Кабачок – это нежный и сочный овощ, который часто используют в разнообразных блюдах. Его можно тушить, жарить, запекать – например, вкусные кабачки с картофелем и лимоном, которые получаются нежными и ароматными.
Сегодня же мы предлагаем приготовить тонкие кабачковые блины — легкие, воздушные и вкуснейшие, которые станут прекрасной альтернативой классическим блинам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kichengigo".
Как приготовить блинчики из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 3–4 ст. л.;
- масло – для жарки;
- чеснок – 2 зубчика;
- лук – 1 шт.;
- зелень – пучок;
- соль, перец – по вкусу.
Шаги приготовления:
- Натереть кабачок на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут.
- Отжать лишнюю жидкость из кабачка.
- Добавить яйца, муку, измельченный чеснок, натертый лук и зелень.
- Приправить смесь солью, перцем и хорошо перемешать до однородности.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, наливать тонким слоем тесто и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать теплыми – с солеными начинками, соусом или сметаной.