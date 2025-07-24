Не оладьями едиными: как приготовить тонкие блины из кабачков (видео)

Готовятся очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

Кабачок – это нежный и сочный овощ, который часто используют в разнообразных блюдах. Его можно тушить, жарить, запекать – например, вкусные кабачки с картофелем и лимоном, которые получаются нежными и ароматными.

Сегодня же мы предлагаем приготовить тонкие кабачковые блины — легкие, воздушные и вкуснейшие, которые станут прекрасной альтернативой классическим блинам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kichengigo".

Как приготовить блинчики из кабачков

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 3–4 ст. л.;

масло – для жарки;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 шт.;

зелень – пучок;

соль, перец – по вкусу.

Шаги приготовления: