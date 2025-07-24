Такі котлети сухими точно не будуть: що до них додати для більшої соковитості (відео)

Чудово підійдуть на обід чи вечерю

Кабачок — це ніжний літній овоч із м’яким смаком, який чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. Його часто використовують у запіканках, оладках, супах і, звісно, у смачному овочевому рагу.

Але якщо додати тертий кабачок до м’ясного фаршу, то звичайні котлети стануть ще ніжнішими, соковитішими та ароматнішими. Такий варіант — чудове рішення для літнього обіду або вечері, коли хочеться чогось легкого, але ситного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати курячі котлети з кабачком

Інгредієнти:

курячий фарш – 400 г;

кабачок – 1 шт.;

морква – 1 шт. (середня, сира);

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

манка – 3 ст. л.;

сіль, перець, спеції – за смаком;

масло гхі або інше – для смаження;

Спосіб приготування:

1. Цибулю подрібнити або натерти.

2. Додати до курячого фаршу разом із яйцем, сіллю та спеціями.

3. Кабачок та моркву натри на дрібній тертці. Кабачок добре відтиснути від соку.

4. Додати овочі до фаршу, всипати манку. Добре перемішати.

5. Залишити масу на 10-15 хвилин, щоб манка набухла.

6. Сформувати котлетки вологими руками та обкотити в панірувальних сухарях.

7. Обсмажити на розігрітій сковорідці з двох боків до золотистої скоринки.

8. Подавати гарячими з улюбленим соусом чи овочевим гарніром.