Такие котлеты сухими точно не будут: что к ним добавить для большей сочности (видео)
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Прекрасно подойдут на обед или ужин
Кабачок – это нежный летний овощ с мягким вкусом, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Его часто используют в запеканках, оладьях, супах и, конечно, во вкусном овощном рагу.
Но если добавить тертый кабачок к мясному фаршу, то обычные котлеты станут еще более нежными, сочными и ароматными. Такой вариант – отличное решение для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого, но сытного. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить куриные котлеты с кабачком
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г;
- кабачок – 1 шт.;
- морковь – 1 шт. (средняя, сырая);
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- манка – 3 ст. л.;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- масло гхи или другое – для жарки;
Способ приготовления:
1. Лук измельчить или натереть.
2. Добавить в куриный фарш вместе с яйцом, солью и специями.
3. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке. Кабачок хорошо отжать от сока.
4. Добавить овощи в фарш, всыпать манку. Отлично перемешать.
5. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
6. Сформировать котлетки влажными руками и обкатать в панировочных сухарях.
7. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
8. Подавать горячими с любимым соусом или овощным гарниром.