Такие котлеты сухими точно не будут: что к ним добавить для большей сочности (видео)

Прекрасно подойдут на обед или ужин

Кабачок – это нежный летний овощ с мягким вкусом, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Его часто используют в запеканках, оладьях, супах и, конечно, во вкусном овощном рагу.

Но если добавить тертый кабачок к мясному фаршу, то обычные котлеты станут еще более нежными, сочными и ароматными. Такой вариант – отличное решение для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого, но сытного. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить куриные котлеты с кабачком

Ингредиенты:

куриный фарш – 400 г;

кабачок – 1 шт.;

морковь – 1 шт. (средняя, сырая);

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

манка – 3 ст. л.;

соль, перец, специи – по вкусу;

масло гхи или другое – для жарки;

Способ приготовления:

1. Лук измельчить или натереть.

2. Добавить в куриный фарш вместе с яйцом, солью и специями.

3. Кабачок и морковь натереть на мелкой терке. Кабачок хорошо отжать от сока.

4. Добавить овощи в фарш, всыпать манку. Отлично перемешать.

5. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

6. Сформировать котлетки влажными руками и обкатать в панировочных сухарях.

7. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

8. Подавать горячими с любимым соусом или овощным гарниром.