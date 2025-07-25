Такие сырники вы точно не ели: приготовьте еще вариацию с кабачком (видео)
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Прекрасный перекус или полноценный завтрак
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его запекают, тушат, жарят, а еще из него готовят блины, оладьи, и даже пекут пиццу на кабачковой основе.
Но сегодня мы предлагаем попробовать еще один интересный вариант – сырники из кабачков. Они получаются нежными, ароматными, с легкой текстурой и ярким вкусом – идеальны для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".
Как приготовить кабачковые сырники
Ингредиенты:
- кабачки – 250 г;
- творог – 350 г;
- манка – 4 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 4 ст. л.;
- сахар – по вкусу;
- мука – для панировки.
Шаги приготовления:
- Натереть кабачки, отжать лишнюю жидкость.
- Добавить творог, манку, яйца, сахар и перебить блендером до однородности.
- Всыпать муку, кропотливо перемешать массу.
- Сформировать творожники из подготовленного теста.
- Обвалять каждый творожник в муке.
- Обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.