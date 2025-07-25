Такие сырники вы точно не ели: приготовьте еще вариацию с кабачком (видео)

Прекрасный перекус или полноценный завтрак

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его запекают, тушат, жарят, а еще из него готовят блины, оладьи, и даже пекут пиццу на кабачковой основе.

Но сегодня мы предлагаем попробовать еще один интересный вариант – сырники из кабачков. Они получаются нежными, ароматными, с легкой текстурой и ярким вкусом – идеальны для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить кабачковые сырники

Ингредиенты:

кабачки – 250 г;

творог – 350 г;

манка – 4 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

мука – 4 ст. л.;

сахар – по вкусу;

мука – для панировки.

Шаги приготовления: