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Такие сырники вы точно не ели: приготовьте еще вариацию с кабачком (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Быстро, вкусно и полезно
Быстро, вкусно и полезно. Фото instagram.com

Прекрасный перекус или полноценный завтрак

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Его запекают, тушат, жарят, а еще из него готовят блины, оладьи, и даже пекут пиццу на кабачковой основе.

Но сегодня мы предлагаем попробовать еще один интересный вариант – сырники из кабачков. Они получаются нежными, ароматными, с легкой текстурой и ярким вкусом – идеальны для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить кабачковые сырники

Ингредиенты:

  • кабачки – 250 г;
  • творог – 350 г;
  • манка – 4 ст. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 4 ст. л.;
  • сахар – по вкусу;
  • мука – для панировки.

Шаги приготовления:

  1. Натереть кабачки, отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить творог, манку, яйца, сахар и перебить блендером до однородности.
  3. Всыпать муку, кропотливо перемешать массу.
  4. Сформировать творожники из подготовленного теста.
  5. Обвалять каждый творожник в муке.
  6. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Теги:
#кабачок #Сырники #Готовим дома