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Страва вийде ароматною та соковитою: спробуйте приготувати курку з картоплею саме так (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Просто, смачно та дуже ситно
Просто, смачно та дуже ситно. Фото instagram.com

Для всієї родини

Картопля — один із найпопулярніших овочів у нашій кухні. Її можна варити, смажити, запікати, або ж тушкувати з м’ясом — це класичний і улюблений багатьма варіант.

Але сьогодні ми пропонуємо цікавіше рішення: приготувати картоплю у вигляді човників, запечену з куркою. Це не лише смачно й ситно, а ще й ефектно виглядає на столі — страва ідеально підійде як для сімейної вечері, так і для гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати човники з картоплею та м'ясом

Інгредієнти:

  • картопля – 3–4 шт.;
  • куряче філе – 1 шт.;
  • помідор – 1 шт.;
  • фіолетова цибуля – 1 шт.;
  • білий йогурт або сметана – 2 ст. л.;
  • перець – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • сир – 70 г;
  • зелена цибуля – за смаком;
  • кріп – за смаком;
  • петрушка – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Відварити картоплю у підсоленій воді приблизно 15 хвилин до напівготовності.
  2. Нарізати куряче філе, помідор, цибулю та зелень; змішати з йогуртом або сметаною, додати сіль, перець і подрібнений часник.
  3. З пергаменту сформувати човники або взяти форму для запікання.
  4. Викласти на дно картоплю, розрізану на шматочки або кружальця; зверху покласти м’ясну начинку.
  5. Запікати у духовці при температурі 180 °C приблизно 35–40 хвилин.
  6. За 10–15 хвилин до готовності посипати тертим сиром і допекти до рум’яної скоринки.
Теги:
#Картопля #Курка #Готуємо вдома