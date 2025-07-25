Страва вийде ароматною та соковитою: спробуйте приготувати курку з картоплею саме так (відео)
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Для всієї родини
Картопля — один із найпопулярніших овочів у нашій кухні. Її можна варити, смажити, запікати, або ж тушкувати з м’ясом — це класичний і улюблений багатьма варіант.
Але сьогодні ми пропонуємо цікавіше рішення: приготувати картоплю у вигляді човників, запечену з куркою. Це не лише смачно й ситно, а ще й ефектно виглядає на столі — страва ідеально підійде як для сімейної вечері, так і для гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати човники з картоплею та м'ясом
Інгредієнти:
- картопля – 3–4 шт.;
- куряче філе – 1 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- фіолетова цибуля – 1 шт.;
- білий йогурт або сметана – 2 ст. л.;
- перець – за смаком;
- сіль – за смаком;
- часник – 1–2 зубчики;
- сир – 70 г;
- зелена цибуля – за смаком;
- кріп – за смаком;
- петрушка – за смаком.
Кроки приготування:
- Відварити картоплю у підсоленій воді приблизно 15 хвилин до напівготовності.
- Нарізати куряче філе, помідор, цибулю та зелень; змішати з йогуртом або сметаною, додати сіль, перець і подрібнений часник.
- З пергаменту сформувати човники або взяти форму для запікання.
- Викласти на дно картоплю, розрізану на шматочки або кружальця; зверху покласти м’ясну начинку.
- Запікати у духовці при температурі 180 °C приблизно 35–40 хвилин.
- За 10–15 хвилин до готовності посипати тертим сиром і допекти до рум’яної скоринки.