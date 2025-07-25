Страва вийде ароматною та соковитою: спробуйте приготувати курку з картоплею саме так (відео)

Для всієї родини

Картопля — один із найпопулярніших овочів у нашій кухні. Її можна варити, смажити, запікати, або ж тушкувати з м’ясом — це класичний і улюблений багатьма варіант.

Але сьогодні ми пропонуємо цікавіше рішення: приготувати картоплю у вигляді човників, запечену з куркою. Це не лише смачно й ситно, а ще й ефектно виглядає на столі — страва ідеально підійде як для сімейної вечері, так і для гостей. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати човники з картоплею та м'ясом

Інгредієнти:

картопля – 3–4 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

фіолетова цибуля – 1 шт.;

білий йогурт або сметана – 2 ст. л.;

перець – за смаком;

сіль – за смаком;

часник – 1–2 зубчики;

сир – 70 г;

зелена цибуля – за смаком;

кріп – за смаком;

петрушка – за смаком.

Кроки приготування: