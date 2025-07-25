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Блюдо получится ароматным и сочным: попробуйте приготовить курицу с картофелем именно так (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Просто, вкусно и очень сытно
Просто, вкусно и очень сытно. Фото instagram.com

Для всей семьи

Картофель – один из самых популярных овощей в нашей кухне. Его можно варить, жарить, запекать, или же тушить с мясом – это классический и любимый многими вариант.

Но сегодня мы предлагаем более интересное решение: приготовить картофель в виде челноков, запеченный с курицей. Это не только вкусно и сытно, но и эффектно смотрится на столе — блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и для гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить челноки с картофелем и мясом

Ингредиенты:

  • картофель – 3–4 шт.;
  • куриное филе – 1 шт.;
  • помидор – 1 шт.;
  • фиолетовый лук – 1 шт.;
  • белый йогурт или сметана – 2 ст. л.;
  • перец – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • сыр – 70 г;
  • зеленый лук – по вкусу;
  • укроп – по вкусу;
  • петрушка – по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Отварить картофель в подсоленной воде около 15 минут до полуготовности.
  2. Нарезать куриное филе, помидор, лук и зелень; смешать с йогуртом или сметаной, добавить соль, перец и измельченный чеснок.
  3. Из пергамента сформировать челноки или взять форму для запекания.
  4. Выложить на дно картофель, разрезанный на кусочки или кружочки; сверху положить мясную начинку.
  5. Запекать в духовке при температуре 180 °C около 35–40 минут.
  6. За 10–15 минут до готовности посыпать тертым сыром и допечь до румяной корочки.
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#Картофель #Курица #Готовим дома