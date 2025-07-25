Блюдо получится ароматным и сочным: попробуйте приготовить курицу с картофелем именно так (видео)
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Для всей семьи
Картофель – один из самых популярных овощей в нашей кухне. Его можно варить, жарить, запекать, или же тушить с мясом – это классический и любимый многими вариант.
Но сегодня мы предлагаем более интересное решение: приготовить картофель в виде челноков, запеченный с курицей. Это не только вкусно и сытно, но и эффектно смотрится на столе — блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и для гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить челноки с картофелем и мясом
Ингредиенты:
- картофель – 3–4 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- фиолетовый лук – 1 шт.;
- белый йогурт или сметана – 2 ст. л.;
- перец – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- сыр – 70 г;
- зеленый лук – по вкусу;
- укроп – по вкусу;
- петрушка – по вкусу.
Шаги приготовления:
- Отварить картофель в подсоленной воде около 15 минут до полуготовности.
- Нарезать куриное филе, помидор, лук и зелень; смешать с йогуртом или сметаной, добавить соль, перец и измельченный чеснок.
- Из пергамента сформировать челноки или взять форму для запекания.
- Выложить на дно картофель, разрезанный на кусочки или кружочки; сверху положить мясную начинку.
- Запекать в духовке при температуре 180 °C около 35–40 минут.
- За 10–15 минут до готовности посыпать тертым сыром и допечь до румяной корочки.