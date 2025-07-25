Блюдо получится ароматным и сочным: попробуйте приготовить курицу с картофелем именно так (видео)

Для всей семьи

Картофель – один из самых популярных овощей в нашей кухне. Его можно варить, жарить, запекать, или же тушить с мясом – это классический и любимый многими вариант.

Но сегодня мы предлагаем более интересное решение: приготовить картофель в виде челноков, запеченный с курицей. Это не только вкусно и сытно, но и эффектно смотрится на столе — блюдо идеально подойдет как для семейного ужина, так и для гостей. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить челноки с картофелем и мясом

Ингредиенты:

картофель – 3–4 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

фиолетовый лук – 1 шт.;

белый йогурт или сметана – 2 ст. л.;

перец – по вкусу;

соль – по вкусу;

чеснок – 1–2 зубчика;

сыр – 70 г;

зеленый лук – по вкусу;

укроп – по вкусу;

петрушка – по вкусу.

Шаги приготовления: