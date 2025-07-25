Секрет идеального борща раскрыт: эта заготовка сэкономит вам кучу времени на его приготовление

Больше никаких долгих приготовлений

Эта заготовка зажарки для борща — настоящая палочка-выручалочка на кухне. С ней время на приготовление борща значительно экономится. Достаточно открыть баночку, добавить зажарку в воду с картофелем и капустой — и ароматное, наваристое блюдо готово. А ещё — это отличный способ сохранить летние овощи и иметь под рукой натуральную домашнюю основу для любимого борща в любое время года.

Рецептом поделились на портале Gospodynka.

Ингредиенты:

Свекла 3 кг (очищенная)

Морковь 1 кг (очищенная)

Помидоры 3 кг

Лук 1 кг

Перец болгарский 700 г

Масло 150 мл

Соль 2 ст. л.

Сахар 4 ст. л.

Уксус 9% 2 ст. л.

Как приготовить зажарку для борща: