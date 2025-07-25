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Секрет идеального борща раскрыт: эта заготовка сэкономит вам кучу времени на его приготовление

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Заготовка борщевой зажарки – настоящая находка
Заготовка борщевой зажарки – настоящая находка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Больше никаких долгих приготовлений

Эта заготовка зажарки для борща — настоящая палочка-выручалочка на кухне. С ней время на приготовление борща значительно экономится. Достаточно открыть баночку, добавить зажарку в воду с картофелем и капустой — и ароматное, наваристое блюдо готово. А ещё — это отличный способ сохранить летние овощи и иметь под рукой натуральную домашнюю основу для любимого борща в любое время года.

Рецептом поделились на портале Gospodynka.

Ингредиенты:

  • Свекла 3 кг (очищенная)
  • Морковь 1 кг (очищенная)
  • Помидоры 3 кг
  • Лук 1 кг
  • Перец болгарский 700 г
  • Масло 150 мл
  • Соль 2 ст. л.
  • Сахар 4 ст. л.
  • Уксус 9% 2 ст. л.

Как приготовить зажарку для борща:

  1. Натрите свеклу и морковь в отдельные миски.
  2. Измельчите помидоры в блендере.
  3. Нарежьте лук и перец мелким кубиком.
  4. На сковороде разогрейте 50 мл растительного масла, обжарьте лук до золотистости, добавьте морковь и обжаривайте несколько минут.
  5. В большую кастрюлю (10 л) влейте 100 мл растительного масла, добавьте свеклу. Прогревайте, помешивая, пока свекла пустит сок.
  6. Когда свеклу закипит, готовьте еще 10 минут, периодически помешивая.
  7. Влейте в свеклу помидоры, перемешайте. Доведите до кипения и тушите еще 15 минут.
  8. Добавьте зажарку из моркови и лука, перемешайте, доведите до кипения. Тушите еще 10 минут.
  9. Добавьте перец, размешайте, готовьте еще 10 минут.
  10. Добавьте соль, сахар, перемешайте.
  11. За 5 минут до готовности добавьте уксус.
  12. Разложите готовую заготовку по стерилизованным банкам, плотно закройте стерилизованными крышками, переверните и укутайте до полного охлаждения.
Теги:
#Овощи #Рецепты #Борщ #Консервация