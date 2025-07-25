Секрет идеального борща раскрыт: эта заготовка сэкономит вам кучу времени на его приготовление
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Больше никаких долгих приготовлений
Эта заготовка зажарки для борща — настоящая палочка-выручалочка на кухне. С ней время на приготовление борща значительно экономится. Достаточно открыть баночку, добавить зажарку в воду с картофелем и капустой — и ароматное, наваристое блюдо готово. А ещё — это отличный способ сохранить летние овощи и иметь под рукой натуральную домашнюю основу для любимого борща в любое время года.
Рецептом поделились на портале Gospodynka.
Ингредиенты:
- Свекла 3 кг (очищенная)
- Морковь 1 кг (очищенная)
- Помидоры 3 кг
- Лук 1 кг
- Перец болгарский 700 г
- Масло 150 мл
- Соль 2 ст. л.
- Сахар 4 ст. л.
- Уксус 9% 2 ст. л.
Как приготовить зажарку для борща:
- Натрите свеклу и морковь в отдельные миски.
- Измельчите помидоры в блендере.
- Нарежьте лук и перец мелким кубиком.
- На сковороде разогрейте 50 мл растительного масла, обжарьте лук до золотистости, добавьте морковь и обжаривайте несколько минут.
- В большую кастрюлю (10 л) влейте 100 мл растительного масла, добавьте свеклу. Прогревайте, помешивая, пока свекла пустит сок.
- Когда свеклу закипит, готовьте еще 10 минут, периодически помешивая.
- Влейте в свеклу помидоры, перемешайте. Доведите до кипения и тушите еще 15 минут.
- Добавьте зажарку из моркови и лука, перемешайте, доведите до кипения. Тушите еще 10 минут.
- Добавьте перец, размешайте, готовьте еще 10 минут.
- Добавьте соль, сахар, перемешайте.
- За 5 минут до готовности добавьте уксус.
- Разложите готовую заготовку по стерилизованным банкам, плотно закройте стерилизованными крышками, переверните и укутайте до полного охлаждения.