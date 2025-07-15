Ідеальний варіант вечері: як приготувати ситну домашню печеню (відео)

М'ясо зберігає соковитість і набуває апетитної скоринки

На вечерю можна приготувати безліч смачних і поживних страв — від легких овочевих салатів до ситних гарячих страв, як-от булгур з м’ясом. Усе залежить від настрою, наявності часу й апетиту.

Але сьогодні ми пропонуємо вам щось особливе — домашню печеню з м’ясом. Це страва з глибоким смаком, ароматом домашнього затишку й традицій української кухні. М’яке м’ясо, овочі, підливка — усе тушкується разом до ідеальної ніжності. Така вечеря не лише нагодує, а й подарує справжнє відчуття тепла. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати домашню печеню

Інгредієнти:

яловича шийка (або свиняча шийка чи лопатка) – 500 г

копчена грудинка – 150 г

картопля – 700 г

морква – 2 шт.;

цибуля – 1-2 шт.

чорнослив без кісточок – 4 шт.

часник – 5 зубчиків

олія – 2 ст. л.

сіль, перець – за смаком

лавровий лист – 1-2 шт.

вода – 400 мл.

паприка – 1 ч.л

томатний соус – 120 г.

Спосіб приготування:

1. М’ясо нарізати середніми шматочками.

2. Обсмажити до рум’яної скоринки на плиті просто в каструлі.

3. Додати нарізану шматочками грудинку і ще трохи підсмажити.

4. Додати нарізану цибулю та часник.

5. Обсмажити усе разом кілька хвилин.

6. Додати паприку та томатний соус.

7. Влити воду, накрити кришкою та готувати 30 хвилин.

8. Нарізану картоплю та моркву, додати до мʼяса.

9. Долити води, щоб покрила повністю картоплю. Додати чорнослив.

10. Поставити каструлю в духовку на 180°C на 1,5-2 години до м’якості м’яса.