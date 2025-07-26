Всього чотири інгредієнти — і ситна страва на столі: цю запіканку з броколі оцінять близькі (відео)
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Поєднання броколі із вершками та сиром дуже смачне
Броколі — це не лише корисний, а й напрочуд універсальний овоч. Його варять, смажать, тушкують, додають до салатів або подають із соусами. Особливо смачною броколі виходить, якщо запекти її у сирному клярі — ніжна структура та насичений смак просто підкорюють.
Але сьогодні ми пропонуємо ще одну цікаву ідею: приготувати броколі у вигляді запіканки. Вона стане чудовим варіантом легкої вечері або гарніру до м’яса чи риби. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".
Як приготувати запіканку з броколі
Інгредієнти:
- броколі – 300–350 г;
- вершки – 250 мл;
- яйця – 4 шт.;
- сир сулугуні – 100 г;
- сіль, перець, прованські трави – за смаком.
Кроки приготування:
- Розрізати броколі на суцвіття та відварити 1–2 хвилини в підсоленій воді після закипання.
- Перекласти броколі в холодну воду, щоб зберегти колір.
- Збити яйця, додати вершки, сіль, перець та прованські трави.
- Натерти сир, додати до яєчно-вершкової суміші та перемішати.
- Застелити форму для запікання пергаментом, викласти броколі.
- Залити овочі яєчною сумішшю та запікати 30–35 хвилин за температури 190 градусів до рум’яної скоринки.