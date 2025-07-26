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Всього чотири інгредієнти — і ситна страва на столі: цю запіканку з броколі оцінять близькі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжна броколі у вершково-сирній заливці
Ніжна броколі у вершково-сирній заливці. Фото instagram.com

Поєднання броколі із вершками та сиром дуже смачне

Броколі — це не лише корисний, а й напрочуд універсальний овоч. Його варять, смажать, тушкують, додають до салатів або подають із соусами. Особливо смачною броколі виходить, якщо запекти її у сирному клярі — ніжна структура та насичений смак просто підкорюють.

Але сьогодні ми пропонуємо ще одну цікаву ідею: приготувати броколі у вигляді запіканки. Вона стане чудовим варіантом легкої вечері або гарніру до м’яса чи риби. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати запіканку з броколі

Інгредієнти:

  • броколі – 300–350 г;
  • вершки – 250 мл;
  • яйця – 4 шт.;
  • сир сулугуні – 100 г;
  • сіль, перець, прованські трави – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Розрізати броколі на суцвіття та відварити 1–2 хвилини в підсоленій воді після закипання.
  2. Перекласти броколі в холодну воду, щоб зберегти колір.
  3. Збити яйця, додати вершки, сіль, перець та прованські трави.
  4. Натерти сир, додати до яєчно-вершкової суміші та перемішати.
  5. Застелити форму для запікання пергаментом, викласти броколі.
  6. Залити овочі яєчною сумішшю та запікати 30–35 хвилин за температури 190 градусів до рум’яної скоринки.
Теги:
#Запіканка #Готуємо вдома #Броколі