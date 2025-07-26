Всього чотири інгредієнти — і ситна страва на столі: цю запіканку з броколі оцінять близькі (відео)

Поєднання броколі із вершками та сиром дуже смачне

Броколі — це не лише корисний, а й напрочуд універсальний овоч. Його варять, смажать, тушкують, додають до салатів або подають із соусами. Особливо смачною броколі виходить, якщо запекти її у сирному клярі — ніжна структура та насичений смак просто підкорюють.

Але сьогодні ми пропонуємо ще одну цікаву ідею: приготувати броколі у вигляді запіканки. Вона стане чудовим варіантом легкої вечері або гарніру до м’яса чи риби. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати запіканку з броколі

Інгредієнти:

броколі – 300–350 г;

вершки – 250 мл;

яйця – 4 шт.;

сир сулугуні – 100 г;

сіль, перець, прованські трави – за смаком.

Кроки приготування: