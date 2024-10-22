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У такому вигляді броколі полюблять навіть діти: який інгредієнт додати під час приготування (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжна, корисна, дуже смачна та апетитна
Ніжна, корисна, дуже смачна та апетитна. Фото 1000.menu

Приготовлена за цим рецептом капуста сподобається навіть тим, хто не дуже любить броколі

Серед усіх видів капусти броколі є дуже корисним та поживним овочем. Однак, якщо білокачанну капусту багато хто любить і тушкованою, і квашеною, то броколі не всі люблять через специфічний смак після приготування.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування броколі, який буде до вподоби навіть дітям. Овоч виходить хрустким та дуже апетитним. А рецепт опублікували на TikTok-акаунті "emilyscooking_".

Як приготувати броколі з сиром

Інгредієнти:

  • броколі;
  • оливкова олія;
  • орегано;
  • часник;
  • перець;
  • сіль;
  • кмин;
  • паприка;
  • пармезан.

Спосіб приготування

  1. Броколі розрізати на невеликі суцвіття та відварити до готовності.
  2. Злити воду з броколі та просушити капусту паперовими рушниками.
  3. Змішати всі приправи та сир у мисці.
  4. Збризнути олією деко, застелене пергаментним папером, і присипати приправою.
  5. Викласти броколі на деко та притиснути кожне суцвіття дном склянки.
  6. Присипати ще зверзу пармезаном та приправою.
  7. Запікати броколі у духовці за 180 градусів близько 20 хвилин.
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#Сир #Готуємо вдома #Броколі