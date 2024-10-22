У такому вигляді броколі полюблять навіть діти: який інгредієнт додати під час приготування (відео)
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Приготовлена за цим рецептом капуста сподобається навіть тим, хто не дуже любить броколі
Серед усіх видів капусти броколі є дуже корисним та поживним овочем. Однак, якщо білокачанну капусту багато хто любить і тушкованою, і квашеною, то броколі не всі люблять через специфічний смак після приготування.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування броколі, який буде до вподоби навіть дітям. Овоч виходить хрустким та дуже апетитним. А рецепт опублікували на TikTok-акаунті "emilyscooking_".
Як приготувати броколі з сиром
Інгредієнти:
- броколі;
- оливкова олія;
- орегано;
- часник;
- перець;
- сіль;
- кмин;
- паприка;
- пармезан.
Спосіб приготування
- Броколі розрізати на невеликі суцвіття та відварити до готовності.
- Злити воду з броколі та просушити капусту паперовими рушниками.
- Змішати всі приправи та сир у мисці.
- Збризнути олією деко, застелене пергаментним папером, і присипати приправою.
- Викласти броколі на деко та притиснути кожне суцвіття дном склянки.
- Присипати ще зверзу пармезаном та приправою.
- Запікати броколі у духовці за 180 градусів близько 20 хвилин.