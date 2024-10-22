У такому вигляді броколі полюблять навіть діти: який інгредієнт додати під час приготування (відео)

Приготовлена за цим рецептом капуста сподобається навіть тим, хто не дуже любить броколі

Серед усіх видів капусти броколі є дуже корисним та поживним овочем. Однак, якщо білокачанну капусту багато хто любить і тушкованою, і квашеною, то броколі не всі люблять через специфічний смак після приготування.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування броколі, який буде до вподоби навіть дітям. Овоч виходить хрустким та дуже апетитним. А рецепт опублікували на TikTok-акаунті "emilyscooking_".

Як приготувати броколі з сиром

Інгредієнти:

броколі;

оливкова олія;

орегано;

часник;

перець;

сіль;

кмин;

паприка;

пармезан.

Спосіб приготування