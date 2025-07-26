Всего четыре ингредиента – и сытное блюдо на столе: эту запеканку из брокколи оценят близкие (видео)

Сочетание брокколи со сливками и сыром очень вкусно

Брокколи – это не только полезный, но и удивительно универсальный овощ. Его варят, жарят, тушат, добавляют в салаты или подают с соусами. Особенно вкусной брокколи получается, если запечь ее в сырном кляре — нежная структура и насыщенный вкус просто покоряют.

Но сегодня мы предлагаем еще одну интересную идею: приготовить брокколи в виде запеканки. Она станет отличным вариантом легкого ужина или гарнира к мясу или рыбе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить запеканку из брокколи

Ингредиенты:

брокколи – 300–350 г;

сливки – 250 мл;

яйца – 4 шт.;

сыр сулугуни – 100 г;

соль, перец, прованские травы – по вкусу.

Шаги приготовления: