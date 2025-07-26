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Всего четыре ингредиента – и сытное блюдо на столе: эту запеканку из брокколи оценят близкие (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежная брокколи в сливочно-сырной заливке
Нежная брокколи в сливочно-сырной заливке. Фото instagram.com

Сочетание брокколи со сливками и сыром очень вкусно

Брокколи – это не только полезный, но и удивительно универсальный овощ. Его варят, жарят, тушат, добавляют в салаты или подают с соусами. Особенно вкусной брокколи получается, если запечь ее в сырном кляре — нежная структура и насыщенный вкус просто покоряют.

Но сегодня мы предлагаем еще одну интересную идею: приготовить брокколи в виде запеканки. Она станет отличным вариантом легкого ужина или гарнира к мясу или рыбе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить запеканку из брокколи

Ингредиенты:

  • брокколи – 300–350 г;
  • сливки – 250 мл;
  • яйца – 4 шт.;
  • сыр сулугуни – 100 г;
  • соль, перец, прованские травы – по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Разрезать брокколи на соцветия и отварить 1-2 минуты в подсоленной воде после закипания.
  2. Переложите брокколи в холодную воду, чтобы сохранить цвет.
  3. Взбить яйца, добавить сливки, соль, перец и прованские травы.
  4. Натереть сыр, добавить к яично-сливочной смеси и перемешать.
  5. Застлать форму для запекания пергаментом, выложить брокколи.
  6. Залить овощи яичной смесью и запекать 30–35 минут при температуре 190 градусов до румяной корочки.
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#Запеканка #Готовим дома #Броколі