Всего четыре ингредиента – и сытное блюдо на столе: эту запеканку из брокколи оценят близкие (видео)
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Сочетание брокколи со сливками и сыром очень вкусно
Брокколи – это не только полезный, но и удивительно универсальный овощ. Его варят, жарят, тушат, добавляют в салаты или подают с соусами. Особенно вкусной брокколи получается, если запечь ее в сырном кляре — нежная структура и насыщенный вкус просто покоряют.
Но сегодня мы предлагаем еще одну интересную идею: приготовить брокколи в виде запеканки. Она станет отличным вариантом легкого ужина или гарнира к мясу или рыбе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить запеканку из брокколи
Ингредиенты:
- брокколи – 300–350 г;
- сливки – 250 мл;
- яйца – 4 шт.;
- сыр сулугуни – 100 г;
- соль, перец, прованские травы – по вкусу.
Шаги приготовления:
- Разрезать брокколи на соцветия и отварить 1-2 минуты в подсоленной воде после закипания.
- Переложите брокколи в холодную воду, чтобы сохранить цвет.
- Взбить яйца, добавить сливки, соль, перец и прованские травы.
- Натереть сыр, добавить к яично-сливочной смеси и перемешать.
- Застлать форму для запекания пергаментом, выложить брокколи.
- Залить овощи яичной смесью и запекать 30–35 минут при температуре 190 градусов до румяной корочки.