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Гості на порозі? Брускети з авокадо та креветками стануть справжнім порятунком (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ошатні та смачні бутерброди на святковий стіл
Ошатні та смачні бутерброди на святковий стіл. Фото instagram.com

Брускета з авокадо та креветками полетить зі столу першою

Брускети — це ідеальна закуска, яку подають до святкового столу або як швидкий перекус. Одним із найпопулярніших варіантів є намазка з авокадо — ніжна, кремова й корисна.

Але сьогодні ми пропонуємо додати ще більше смаку та вишуканості, поєднавши авокадо з соковитими креветками. Така брускета точно стане улюбленою серед ваших гостей! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".

Як приготувати брускети з авокадо та креветками

Інгредієнти:

  • хліб – 2 шматки;
  • креветка – 4–6 шт.;
  • авокадо – 0,5 шт.;
  • огірок – 0,5 шт.;
  • кукурудза – 2 ст. л.;
  • крем-сир – 1 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Розім’яти авокадо виделкою.
  2. Дрібно нарізати яйце, огірок і змішати з кукурудзою, крем-сиром, сіллю та перцем.
  3. З’єднати овочі з авокадо до однорідної маси.
  4. Підсмажити хліб у тостері або на сухій сковороді до хрумкої скоринки.
  5. Обсмажити креветки по 2 хвилини з кожного боку.
  6. Намастити хліб намазкою, викласти зверху креветки та прикрасити мікрогріном.
Теги:
#Авокадо #Креветки #Закуска #Готуємо вдома