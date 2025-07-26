Гості на порозі? Брускети з авокадо та креветками стануть справжнім порятунком (відео)
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Брускета з авокадо та креветками полетить зі столу першою
Брускети — це ідеальна закуска, яку подають до святкового столу або як швидкий перекус. Одним із найпопулярніших варіантів є намазка з авокадо — ніжна, кремова й корисна.
Але сьогодні ми пропонуємо додати ще більше смаку та вишуканості, поєднавши авокадо з соковитими креветками. Така брускета точно стане улюбленою серед ваших гостей! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".
Як приготувати брускети з авокадо та креветками
Інгредієнти:
- хліб – 2 шматки;
- креветка – 4–6 шт.;
- авокадо – 0,5 шт.;
- огірок – 0,5 шт.;
- кукурудза – 2 ст. л.;
- крем-сир – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Кроки приготування:
- Розім’яти авокадо виделкою.
- Дрібно нарізати яйце, огірок і змішати з кукурудзою, крем-сиром, сіллю та перцем.
- З’єднати овочі з авокадо до однорідної маси.
- Підсмажити хліб у тостері або на сухій сковороді до хрумкої скоринки.
- Обсмажити креветки по 2 хвилини з кожного боку.
- Намастити хліб намазкою, викласти зверху креветки та прикрасити мікрогріном.