Гості на порозі? Брускети з авокадо та креветками стануть справжнім порятунком (відео)

Брускета з авокадо та креветками полетить зі столу першою

Брускети — це ідеальна закуска, яку подають до святкового столу або як швидкий перекус. Одним із найпопулярніших варіантів є намазка з авокадо — ніжна, кремова й корисна.

Але сьогодні ми пропонуємо додати ще більше смаку та вишуканості, поєднавши авокадо з соковитими креветками. Така брускета точно стане улюбленою серед ваших гостей! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".

Як приготувати брускети з авокадо та креветками

Інгредієнти:

хліб – 2 шматки;

креветка – 4–6 шт.;

авокадо – 0,5 шт.;

огірок – 0,5 шт.;

кукурудза – 2 ст. л.;

крем-сир – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Кроки приготування: