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Гости на пороге? Брускеты с авокадо и креветками станут настоящим спасением (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Аппетитные и вкусные бутерброды на праздничный стол
Аппетитные и вкусные бутерброды на праздничный стол. Фото instagram.com

Брускеты с авокадо и креветками полетят со стола первой

Брускеты – это идеальная закуска, которую подают к праздничному столу или как быстрый перекус. Одним из самых популярных вариантов является намазка из авокадо – нежная, кремовая и полезная.

Но сегодня мы предлагаем добавить еще больше вкуса и изысканности, сочетая авокадо с сочными креветками. Такая брускета станет любимой среди ваших гостей! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".

Как приготовить брускеты с авокадо и креветками

Ингредиенты:

  • хлеб – 2 куска;
  • креветка – 4–6 шт.;
  • авокадо – 0,5 шт.;
  • огурец – 0,5 шт.;
  • кукуруза – 2 ст. л.;
  • крем-сыр – 1 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Размять авокадо вилкой.
  2. Мелко нарезать яйцо, огурец и смешать с кукурузой, крем-сыром, солью и перцем.
  3. Соединить овощи с авокадо до однородной массы.
  4. Поджарить хлеб в тостере или на сухой сковороде до хрустящей корочки.
  5. Обжарить креветки по 2 минуты с каждой стороны.
  6. Смазать хлеб намазкой, выложить сверху креветки и украсить микрогрином.
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#Авокадо #Креветки #Закуска #Готовим дома