Гости на пороге? Брускеты с авокадо и креветками станут настоящим спасением (видео)
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Брускеты с авокадо и креветками полетят со стола первой
Брускеты – это идеальная закуска, которую подают к праздничному столу или как быстрый перекус. Одним из самых популярных вариантов является намазка из авокадо – нежная, кремовая и полезная.
Но сегодня мы предлагаем добавить еще больше вкуса и изысканности, сочетая авокадо с сочными креветками. Такая брускета станет любимой среди ваших гостей! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".
Как приготовить брускеты с авокадо и креветками
Ингредиенты:
- хлеб – 2 куска;
- креветка – 4–6 шт.;
- авокадо – 0,5 шт.;
- огурец – 0,5 шт.;
- кукуруза – 2 ст. л.;
- крем-сыр – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Шаги приготовления:
- Размять авокадо вилкой.
- Мелко нарезать яйцо, огурец и смешать с кукурузой, крем-сыром, солью и перцем.
- Соединить овощи с авокадо до однородной массы.
- Поджарить хлеб в тостере или на сухой сковороде до хрустящей корочки.
- Обжарить креветки по 2 минуты с каждой стороны.
- Смазать хлеб намазкой, выложить сверху креветки и украсить микрогрином.