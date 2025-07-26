Гости на пороге? Брускеты с авокадо и креветками станут настоящим спасением (видео)

Брускеты с авокадо и креветками полетят со стола первой

Брускеты – это идеальная закуска, которую подают к праздничному столу или как быстрый перекус. Одним из самых популярных вариантов является намазка из авокадо – нежная, кремовая и полезная.

Но сегодня мы предлагаем добавить еще больше вкуса и изысканности, сочетая авокадо с сочными креветками. Такая брускета станет любимой среди ваших гостей! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".

Как приготовить брускеты с авокадо и креветками

Ингредиенты:

хлеб – 2 куска;

креветка – 4–6 шт.;

авокадо – 0,5 шт.;

огурец – 0,5 шт.;

кукуруза – 2 ст. л.;

крем-сыр – 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Шаги приготовления: