Укр

Ресторанное блюдо за копейки: как приготовить невероятный кабачковый рулет (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сочные, нежные, ароматные
Сочные, нежные, ароматные. Фото instagram.com

Готовится достаточно просто и быстро

Сезон кабачков в самом разгаре, и это идеальная возможность порадовать себя блюдами из этого нежного и универсального овоща. Из кабачков готовят запеканки, оладьи, а еще – мини-рулетики с вау-начинкой, которые украсят любой стол.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – приготовить сочный рулет из кабачкового теста с рыбной начинкой. Он получается не только аппетитным и питательным, но и очень эффектным с виду – отличный вариант как для обеда, так и для праздничного меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить кабачковый рулет

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг;
  • соль – 1 ч.л.;
  • яйца – 4 шт.;
  • сметана – 50 г;
  • мука – 70 г;
  • перец – по вкусу;
  • сухой чеснок – по вкусу;
  • начинка – по желанию.

Шаги приготовления:

  1. Натереть кабачки на терке, посолить и оставить на 10 минут.
  2. Отжать лишнюю жидкость из кабачков.
  3. Добавить яйца, сметану, муку, перец и сухой чеснок, перемешать до однородности.
  4. Выложить массу на противень с пергаментом, по желанию украсить кружочками кабачка сверху.
  5. Запекать при температуре 180 С примерно 25 минут до румяной корочки.
  6. Остудить, выложить начинку, свернуть в рулет и порезать порционно.
Теги:
#Кабачки #Рулет #Готовим дома