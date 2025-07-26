Ресторанное блюдо за копейки: как приготовить невероятный кабачковый рулет (видео)
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Готовится достаточно просто и быстро
Сезон кабачков в самом разгаре, и это идеальная возможность порадовать себя блюдами из этого нежного и универсального овоща. Из кабачков готовят запеканки, оладьи, а еще – мини-рулетики с вау-начинкой, которые украсят любой стол.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – приготовить сочный рулет из кабачкового теста с рыбной начинкой. Он получается не только аппетитным и питательным, но и очень эффектным с виду – отличный вариант как для обеда, так и для праздничного меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".
Как приготовить кабачковый рулет
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг;
- соль – 1 ч.л.;
- яйца – 4 шт.;
- сметана – 50 г;
- мука – 70 г;
- перец – по вкусу;
- сухой чеснок – по вкусу;
- начинка – по желанию.
Шаги приготовления:
- Натереть кабачки на терке, посолить и оставить на 10 минут.
- Отжать лишнюю жидкость из кабачков.
- Добавить яйца, сметану, муку, перец и сухой чеснок, перемешать до однородности.
- Выложить массу на противень с пергаментом, по желанию украсить кружочками кабачка сверху.
- Запекать при температуре 180 С примерно 25 минут до румяной корочки.
- Остудить, выложить начинку, свернуть в рулет и порезать порционно.