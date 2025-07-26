Ресторанное блюдо за копейки: как приготовить невероятный кабачковый рулет (видео)

Готовится достаточно просто и быстро

Сезон кабачков в самом разгаре, и это идеальная возможность порадовать себя блюдами из этого нежного и универсального овоща. Из кабачков готовят запеканки, оладьи, а еще – мини-рулетики с вау-начинкой, которые украсят любой стол.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – приготовить сочный рулет из кабачкового теста с рыбной начинкой. Он получается не только аппетитным и питательным, но и очень эффектным с виду – отличный вариант как для обеда, так и для праздничного меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "innakluchnik31".

Как приготовить кабачковый рулет

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

соль – 1 ч.л.;

яйца – 4 шт.;

сметана – 50 г;

мука – 70 г;

перец – по вкусу;

сухой чеснок – по вкусу;

начинка – по желанию.

Шаги приготовления: