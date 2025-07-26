Простой, яркий, невероятно вкусный: рецепт салата "Красный коралл", который готовится за считанные минуты

Для этого салата не нужно ничего варить

Салат "Красный коралл" — это простое и яркое блюдо для ежедневного или праздничного стола. Готовится он буквально за пару минут, ведь для этого салата не надо отваривать или запекать ингредиенты. Этот рецепт пригодится, когда гости уже буквально на пороге и срочно нужно приготовить что-то интересное и вкусненькое.

Рецептом салата поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

крабовые палочки или крабовое мясо — 200-250 г;

плавленый сырок – 1 шт. (90-100 г);

помидоры среднего размера – 2–3 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, перец черный молотый – по вкусу;

майонез – для заправки.

Как приготовить салат "Красный коралл"

Помидоры нарежьте маленькими кубиками. Крабовые палочки или мясо также нарежьте кубиками. Плавленый сырок натрите на крупной терке. Если он слишком мягкий, накануне приготовления положите сір в морозилку на 10–15 минут – это облегчит процесс измельчения. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте ножом. Все ингредиенты соедините в салатнике, заправьте майонезом, перемешайте. При необходимости добавьте в салат соль и чёрный перец.

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