Суп з баклажанів: рецепт поживної першої страви

Цей суп чудово втамовує голод

З баклажанів можна готувати не тільки смачні закуски та маринувати їх, а й готувати гарячі страви. Суп з баклажанів має насичений смак, добре втамовує голод та досить легка у приготуванні. Його можна готувати на воді, а якщо хочете зробити суп більш поживним, беріть за основу бульйон.

Рецептом супу з баклажанів з м'ясом поділилась кулінарна блогерка Марія Щербатюк.

Інгредієнти:

бульйон чи вода – 2 л

баклажан – 1 шт.

картопля – 5 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1-2 шт.

перець солодкий – 2-3 шт.

помідори – 4-5 шт.

куряче філе або будь-яке інше м'ясо – 300 г

зелень та спеції — до смаку

Як приготувати суп з баклажанів