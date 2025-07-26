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Суп з баклажанів: рецепт поживної першої страви

Автор
Наталя Граковська
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Баклажани розкриють свій смак по-новому
Баклажани розкриють свій смак по-новому. Фото Freepik

Цей суп чудово втамовує голод

З баклажанів можна готувати не тільки смачні закуски та маринувати їх, а й готувати гарячі страви. Суп з баклажанів має насичений смак, добре втамовує голод та досить легка у приготуванні. Його можна готувати на воді, а якщо хочете зробити суп більш поживним, беріть за основу бульйон.

Рецептом супу з баклажанів з м'ясом поділилась кулінарна блогерка Марія Щербатюк.

Інгредієнти:

  • бульйон чи вода – 2 л
  • баклажан – 1 шт.
  • картопля – 5 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • морква – 1-2 шт.
  • перець солодкий – 2-3 шт.
  • помідори – 4-5 шт.
  • куряче філе або будь-яке інше м'ясо – 300 г
  • зелень та спеції — до смаку

Як приготувати суп з баклажанів

  1. Нарізану картоплю покладіть у каструлю з водою чи бульйоном та відправте на плиту варитись.
  2. Помідори облийте окропом, зніміть з них шкірку та наріжте на шматочки.
  3. Очищену цибулю та моркву наріжте кубиками, а перець, баклажан та куряче філе – шматочками.
  4. На пательні з олією обсмажте цибулю. Потім всипте моркву та смажте до рум'яності. Наступним викладіть м'ясо і, щойно воно підсмажиться, додайте баклажани, перець солодкий, сіль та спеції.
  5. Коли овочі з м'ясом протушкуються, викладіть на пательню подрібнені помідори. Смажте ще 2-3 хвилини.
  6. Перекладіть овочі до картоплі та варіть разом 5-7 хвилин до готовності всіх інгредієнтів.
  7. Наприкінці приготування додайте до супу зелень та подавайте до столу.
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#Рецепти #Супи #Баклажани